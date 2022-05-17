Возвращение забытых и триумф Бензема. Во Франции раздали главные награды

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сегодня, 00:52

30-я церемония вручения премии UNFP определила лучших во французском футболе. «Соккер.ру» — подробнее.

Во Франции, где местный высший дивизион называет себя гордо, но не без оснований, Лигой талантов, вручали главные награды сезона. Кто-то скажет, что вполне себе дежурное чемпионство ПСЖ даже не в топовом состоянии как-то обесценивает все характеристики, однако сложно представить любой чемпионат, где на протяжении сезона не было бы поводов поговорить о чем-то предметно, выделить лучших, отметить закономерности, раскрыть новые имена и воскресить старые. Поэтому давайте посмотрим, кто уходил с 30-й церемонии награждения лучших из лучших во Франции (и даже за ее пределами).

Лучший футболист Лиги 1 – Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Вот тут как раз без сюрпризов. Даже расслабленный и думающий о смене места работы Мбаппе остается локомотивом всего чемпионата и его самой яркой звездой. Ни у кого не было сомнений в том, что Килиан возьмет эту награду. Причем уже в третий раз подряд, начиная с 2019 года. Церемония 2020 года была отменена из-за пандемии коронавируса. И это шестой раз подряд, когда награда достается футболисту ПСЖ . Последним ее обладателем не из Парижа был Александр Ляказетт, который в составе «Лиона» получил приз лучшему игроку Лиги 1 в 2015 году.

Среди конкурентов Мбаппе по номинации в этом году оказалось достаточно мало одноклубников, точнее, их не было вовсе, поскольку все парижане подверглись мощной критике. И только Килиан восседал на белом коне, можно сказать. Так что шансы Бен-Йеддера из «Монако», Пакеты из «Лиона», Пайета из «Марселя» и Террье из «Ренна» всерьез не воспринимались.

Лучший молодой футболист – Вильям Салиба («Марсель»)

Прямо на наших глазах 21-летний защитник вырос в фигуру, достойную серьезного европейского клуба. Конечно, можно и «Марсель» таковым назвать. Но положение французского футбола таково, что только ПСЖ может ощущать себя хищником на трансферном рынке. Остальные клубы Лиги 1, даже такие серьезные на вид, как «Лион» или «Марсель», вынуждены соглашаться с предложениями средней заманчивости даже от английских середняков и аутсайдеров.

Сложно сказать, как проявит себя Салиба в другой лиге, но тут он авансов получил достаточно. Во многом его уверенная игра стабилизировала «Марсель» Хорхе Сампаоли, который мог бы сваливаться в пике или излишнюю удаль. Но показал себя весьма сдержанным. Пусть и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов обидным образом.

Конкурентами у Салиба были Арно Калимуэндо из «Ланса», Кастелло Лукеба из «Лиона», Хефрен Тюрам из «Ниццы» и Нуну Мендеш из ПСЖ . Наверное, последние двое более-менее могут быть известными. И они еще смогут себя ярко проявить.

Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ )

Пожалуй, самая спорная награда всей этой церемонии. С составом парижан уж где, а в Лиге 1 Доннарумма не имел возможности себя проявить. А в Лиге чемпионов скорее запомнится его чудовищная ошибка, с которой начался камбэк «Реала», после чего мадридцы вошли во вкус. Да, ПСЖ пропустил меньше всех в Лиге 1 – 36 мячей. Но Джанлуиджи пропустил большую часть матчей! Он провел лишь 17 игр против 20 у Наваса. Да и другие клубы пропустили немногим больше. У «Монако», «Марселя» и «Ренна» по 38 пропущенных мячей, у «Страсбура» — 39. А уж работы у их вратарей было куда больше, чем у Доннаруммы.

В общем, максимально странный выбор. Выглядит как утешительный приз за игру с «Реалом». И любой из его конкурентов смотрелся бы более достойно в качестве обладателя трофея. Среди них: Пау Лопес из «Марселя», Матс Сельс из «Страсбура», Албан Лафон из «Нанта» и Вальтер Бенитес из «Ниццы».

Лучший тренер – Брюно Женезьо («Ренн»)

А здесь выбор оказался очень и очень точным. «Ренн», не относясь к именитым и топовым клубам Франции, вызывал в этом году у следивших за Лигой 1 людей наибольшие симпатии. Бретонцы показывают яркую эффектную игру, которая даже не похожа на то, что обычно демонстрируют во Франции. Мало борьбы, максимум комбинаций, скорости, шикарного взаимопонимания. В какой-то степени этот «Ренн» напоминает «Лион» лучших времен. Даром что Женезьо уже пробовал тренировать лионцев и был оттуда изгнан. Есть мнение, что руководство «Лиона», глядя на борьбу «Ренна» за место в Лиге чемпионов со своей восьмой позиции, где-то в глубине души жалеет, что не проявило терпения. Женезьо поставил блестящую игру «Ренну».

Но у него были отличные конкуренты, о каждом из которых можно сказать самые теплые слова. Кристоф Галтье ушел из чемпионского «Лилля» и сразу же построил великолепную организованную команду в «Ницце» с не самыми очевидными возможностями. Да, «орлята» ближе к концу сезона сдали, но играли в финале Кубка Франции, давали «на орехи» топовым соперникам, закреплялись в зоне Лиги чемпионов. Устроить такое два года подряд с разными клубами со скромными возможностями – это круто.

Антуан Комбуаре тоже из числа «бывших». Последний тренер ПСЖ до той эпохи, когда парижане стали относиться к тренерам как к пиар-ресурсу. С тех пор Комбуаре судьба помотала. Но он по ходу нынешнего сезона вырулил со скромным «Нантом» из кризиса, поднял его в середину таблицы, а главное – выиграл Кубок Франции. И привил попутно красивый футбол. Без каких-либо имен.

Хорхе Сампаоли известен многим. Его проект в «Марселе» поначалу выглядел сомнительным. Казалось, что затянулся период поиска стиля и взаимопонимания между тренером и командой. Зато как полетели провансальцы в середине сезона, штампуя победы и показывая, пожалуй, самую организованную игру. Силенок не хватило на параллельную борьбу в Лиге конференций, где в полуфинале «Марсель» был сбит «Фейеноордом». Выдохлась команда и в Лиге 1 в решающий момент. Так что рискует пролететь мимо Лиги чемпионов. В последнем матче, который можно назвать одним из решающих, «Марсель» проиграл как раз «Ренну». Но все решится в заключительном туре – в еврокубковых раскладах в Лиге 1 полно интриги.

Наконец, среди конкурентов Женезьо был и Жюльен Стефан из «Страсбура». Его хочется назвать сразу, когда видишь таблицу Лиги 1. Потому что «Страсбур» самый неочевидный участник розыгрыша еврокубковых мест. Стефану со скромными ресурсами удалось сколотить надежную команду, которая имеет стержень, четкий стиль, а свое поле превратила в неприступную крепость. Заслуживает всяческих похвал. Но все же Женезьо на фоне всех остальных выделяется тем, что его «Ренн» помимо результата при не самых мощных ресурсах выдает еще и самый привлекательный футбол в Лиге 1.

Кто-то, кстати, называет в числе лучших и Филиппа Клемана из «Монако», хотя он не был в списке номинантов. Такой позыв понятен. Поскольку монегаски совершили самый впечатляющий рывок. Клеман принял команду в разбитом состоянии в середине таблицы – там, где до сих пор остаются, например, «Лион» и «Лилль». Но в отличие от них «Монако» сумел выдать сумасшедшую победную серию и пулей пролетел все эти плотные заслоны, забравшись на второе место к предпоследнему туру. Не попал в число номинантов, наверное, поскольку не весь сезон работает – начинал же Нико Ковач.

Символическая сборная Лиги 1: Доннарумма ( ПСЖ ) – Клосс («Ланс»), Маркиньос ( ПСЖ ), Салиба («Марсель»), Мендеш ( ПСЖ ) – Фофана («Ланс»), Тчуамени («Монако»), Пайет («Марсель») – Террье («Ренн»), Бен-Йеддер («Монако»), Мбаппе ( ПСЖ ).

В символической сборной есть два самых стабильных игрока. Это Маркиньос и Мбаппе. Первый попадает в эту сборную в четвертый раз подряд, а второй – в пятый раз подряд. Многократных в этой команде не так много. Тчуамени и Клосс были в такой же сборной в прошлом году. Так что можно сказать, что они подтвердили свой статус лучших на своих позициях. В третий раз оказался в сборной Пайет. Но с огромным перерывом. В предыдущий раз в символическую сборную он попадал в 2015 году. Его игру в этом сезоне можно назвать настоящим возрождением. Пожалуй, наряду с Женезьо это главный «вернувшийся» во Франции. Хотя звучало на церемонии имя и погромче.

Лучший французский футболист за рубежом – Карим Бензема («Реал»)

Конечно же это Бензема! Невероятный Карим не оставил никому шансов, и остальные номинанты выглядели массовкой. Это Дембеле из «Барселоны», Тео Эрнандес и Мик Меньян из «Милана», а также Канте из «Челси». Бензема проводит безумный сезон и считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Какие тут могли быть сомнения во внутрифранцузской тусовке.