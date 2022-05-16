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«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с чемпионством

сегодня, 21:47

«Црвена Звезда» на своём официальном сайте поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России. В сообщении говорится о завоевании командой из Санкт-Петербурга 65 очков в 29 матчах при 66 голах, а также статуса наиболее эффективного коллектива первенства. Также идет речь о том, что в последнем туре игрокам «сине-бело-голубых» вновь будет предоставлен шанс показать свой класс в заключительном туре чемпионата. В 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 22:13
Молодцы! Очень приятно!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:59, ред.
и кричит отдайте Артемку)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 21:52
Жест со стороны.
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