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Экс-игрок сборной Англии: «Месси — лучший, но в АПЛ его бы не взяли»

06 июля 2022, 23:31

Бывший футболист сборной Англии Дэнни Миллз полагает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси вряд ли бы пригодился командам АПЛ.

Взяли бы вы сейчас в состав Лионеля Месси, величайшего игрока из всех, кого я помню? Я не видел вживую игру Кройффа, Марадоны, однако Месси – лучший игрок из тех, кого я видел.

Да, показатели Роналду могут быть получше, он лучше проявляет себя в важных встречах, однако в плане чистого футбольного мастерства Месси величайший.

Но мог бы он пригодиться сейчас в АПЛ? Вряд ли.

Ранее сообщалось о желании парижского клуба продать Месси.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
07 июля в 09:10, ред.
он противоречит сам себе, говоря что Месси лучше но при этом он не нужен АПЛ потому видимо что такой же балласт как и португалец?
Elliada
Elliada
07 июля в 07:11
Похоже некоторых задело, что он назвал Месси лучшим, а не балласта.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
07 июля в 00:26
Дэнни Миллз концентрированный английский чай пил чтоли перед интервью
протон
протон
06 июля в 23:44
Само собой, любой клуб мечтает что он пришёл и развалил всю налаженную структуру клуба. А зачем этим командам ленивый пешеход, который не прессингует, А в нынешнее время это один из ключевых факторов. Игрок который играет когда хочет. Ему бы в юнайтед где нет структуры тактики, грамотности. Его бы даже в арсенал бы взяли
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 23:32
Не вписался что ли.
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