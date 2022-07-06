Экс-игрок сборной Англии: «Месси — лучший, но в АПЛ его бы не взяли»

Бывший футболист сборной Англии Дэнни Миллз полагает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси вряд ли бы пригодился командам АПЛ.
Взяли бы вы сейчас в состав Лионеля Месси, величайшего игрока из всех, кого я помню? Я не видел вживую игру Кройффа, Марадоны, однако Месси – лучший игрок из тех, кого я видел.
Да, показатели Роналду могут быть получше, он лучше проявляет себя в важных встречах, однако в плане чистого футбольного мастерства Месси величайший.
Но мог бы он пригодиться сейчас в АПЛ? Вряд ли.
Ранее сообщалось о желании парижского клуба продать Месси.