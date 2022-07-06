Гётце жалеет, что когда-то не ушёл в «Ливерпуль»

Новичок «Айнтрахта» с досадой вспомнил, что в 2016 году предпочел перейти в «Боруссию» Дортмунд, а не в «Ливерпуль».

В свой первый сезон под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» финишировал на восьмом месте и не попал в Лигу чемпионов. Даже в предыдущие годы этот клуб не всегда занимал наиболее высокие позиции. «Боруссия» же провела замечательный сезон под руководством Томаса Тухеля. Она была на подъеме, а Юрген только строил команду

Сейчас же я понимаю, что в «Ливерпуле» было бы лучше.