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Гётце жалеет, что когда-то не ушёл в «Ливерпуль»

06 июля 2022, 20:53

Новичок «Айнтрахта» Марио Гётце с досадой вспомнил, что в 2016 году предпочел перейти в «Боруссию» Дортмунд, а не в «Ливерпуль».

В свой первый сезон под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» финишировал на восьмом месте и не попал в Лигу чемпионов. Даже в предыдущие годы этот клуб не всегда занимал наиболее высокие позиции. «Боруссия» же провела замечательный сезон под руководством Томаса Тухеля. Она была на подъеме, а Юрген только строил команду

Сейчас же я понимаю, что в «Ливерпуле» было бы лучше.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
06 июля в 21:59
Клопп раскрыл бы его
Lewa2708
Lewa2708
06 июля в 21:03
Марио не стал бы там игроком основы, физически бы не вывез, поэтому пришел Мане, и мы увидели, то что увидели
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 21:03
Время то ушло.
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