Мальдини: «„Милану“ нужно перевернуть страницу и думать о новом сезоне»

«Милан» должен перевернуть страницу и двигаться вперёд после празднования скудетто, считает технический директор клуба .

Мальдини также сообщил, что игроки должны оставить свою эйфорию и с нетерпением ждать выполнения поставленной задачи в новом сезоне.

У парней был заслуженный перерыв после такого отличного сезона. Эти воспоминания еще свежи в памяти. Правильно помнить, как мы пришли к этому титулу, но также нужно перевернуть страницу и сосредоточиться на наших целях на новый сезон. Мы должны на секунду забыть о том, что произошло после игры с «Сассуоло». Это то, что останется с нами навсегда, но мы идем вперед за новым титулом. Каждый год разный.