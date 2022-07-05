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Мальдини: «„Милану“ нужно перевернуть страницу и думать о новом сезоне»

05 июля 2022, 07:16

«Милан» должен перевернуть страницу и двигаться вперёд после празднования скудетто, считает технический директор клуба Паоло Мальдини.

Мальдини также сообщил, что игроки должны оставить свою эйфорию и с нетерпением ждать выполнения поставленной задачи в новом сезоне.

У парней был заслуженный перерыв после такого отличного сезона. Эти воспоминания еще свежи в памяти. Правильно помнить, как мы пришли к этому титулу, но также нужно перевернуть страницу и сосредоточиться на наших целях на новый сезон. Мы должны на секунду забыть о том, что произошло после игры с «Сассуоло». Это то, что останется с нами навсегда, но мы идем вперед за новым титулом. Каждый год разный.

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ДСА
ДСА
05 июля в 07:17
Успех будет трудно повторить.
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