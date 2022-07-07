Мовсисян: «Отстранение россиян – позорное решение»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» выразил несогласие с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

Я надеюсь, что скоро россиян допустят до соревнований и каждый спортсмен сможет представлять свою страну на международной арене. Пойти и выступать за другую страну – это как-то странно будет. Cпортсмены ни при чём. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют.