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Мовсисян: «Отстранение россиян – позорное решение»

07 июля 2022, 05:35

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян выразил несогласие с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

Я надеюсь, что скоро россиян допустят до соревнований и каждый спортсмен сможет представлять свою страну на международной арене. Пойти и выступать за другую страну – это как-то странно будет. Cпортсмены ни при чём. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:03
Скоро вся "международная арена" накроется медным тазом,поэтому грустить не о чём.Начнётся формирование нового мирового порядка во всех сферах деятельности.
Troj
Troj ответ протон (раскрыть)
07 июля в 12:46
С помощью политики можно манипулировать многими вещами, в том числе спортивными результатами. А если учитывать тот факт, что на результатах можно активно зарабатывать популяризацию страны как минимум - то пазл сам собой сложится. Так что выражение это не то чтобы не актуально, оно само себе противоречит
протон
протон
07 июля в 10:36
Прав Юра,как ни крути.Спорт должен быть вне политики. Иначе и США и Францию, Англию, да и все страны НАТО должны забанить давно навечно.
Знатог
Знатог
07 июля в 09:52
А вот Россия тоже голосовала за санкции против Сербии, в том числе и за спортивные санкции, когда Сербия воевала за свои территории. Как с этим быть?
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vzf6x4enpfk2
07 июля в 09:10
Это не только позорное, но ещё трусливое и невероятно подлое отстранение. И это касается не только футбола, но и других видов спорта.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 08:15
И похоже, это затянется на годы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 08:06
Позорным решением считают даже те кто принял это решение и они смирились с тем, что сами по себе они позорники.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 07:00
Все вернётся комплексно одним махом. Сила воли! Верю в это.
ОПС
ОПС
07 июля в 05:45
Очень, ОЧЕНЬ позорное.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 05:37
К сожалению изменить уже ничего нельзя.
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