Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кассьерра: «В России суровые зимы, но я люблю, когда мороз»

07 июля 2022, 03:58

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о том, как относится к русской зиме.

Мне нравится мороз! Люблю, когда на улице холодно. Я успел пожить в разных странах, так что тема зимнего климата для меня не является проблемой. В России действительно бывают суровые зимы, но это то, к чему можно привыкнуть. Снег со льдом меня тоже абсолютно не пугают. В конце концов, зима – это красивое время года, она наступает незадолго до рождественских праздников, когда вокруг много украшений и разных декораций.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
07 июля в 04:39
Смотрите в этом сезоне : Морозоустойчивые бразильцы рвут РПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
07 июля в 04:28
Приезжай к нам в Сургут в ноябре-феврале любить мороз под -45, или в Новый Уренгой, Якутию...вот там мороза 😁
qh4vacpves2u
qh4vacpves2u
07 июля в 03:59
Ты оригинал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 