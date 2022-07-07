Кассьерра: «В России суровые зимы, но я люблю, когда мороз»

Новичок «Зенита» ответил на вопрос о том, как относится к русской зиме.

Мне нравится мороз! Люблю, когда на улице холодно. Я успел пожить в разных странах, так что тема зимнего климата для меня не является проблемой. В России действительно бывают суровые зимы, но это то, к чему можно привыкнуть. Снег со льдом меня тоже абсолютно не пугают. В конце концов, зима – это красивое время года, она наступает незадолго до рождественских праздников, когда вокруг много украшений и разных декораций.