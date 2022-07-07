Мовсисян против того, что армянин Захарян играет за сборную России

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал решение полузащитника московского «Динамо» выступать за сборную России, а не Армении.

Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем. Заставить играть за сборную Армении мы не можем.