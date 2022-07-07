Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мовсисян против того, что армянин Захарян играет за сборную России

07 июля 2022, 04:41

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян прокомментировал решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России, а не Армении.

Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем. Заставить играть за сборную Армении мы не можем.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
07 июля в 18:00
Он родился в России, Россия дала ему футбольное образование и дорогу в жизнь. С чего эт вдруг он должен выступать за Армению? Может армяни сами будут воспитывать футболистов, а не только пытаться их воровать?
Его просто в сборную США не вызывали, так бы он по другому щас говорил
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
07 июля в 18:00
Родился в России, играет за Россию. Чего тут непонятно гражданину США?!
Baggio R.
Baggio R. ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
07 июля в 17:00
Сам Березовский говорил, что его родители чистокровные украинцы, но родился в Армении, где жил до 18 лет, знает армянский язык и ему близок их менталитет. Большую часть карьеры играл за российские клубы. Ну, и за какую сборную ему нужно было играть?
Ravshan878
Ravshan878
07 июля в 12:39
Где родился там и пригодится.
Аражан пусть играет где ему комфортно.
Это не страшно.)
zooveterinar
zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
07 июля в 10:10
Да и армян во Франции полно!!! Там бы он так не ляпнул бы!!!
zooveterinar
zooveterinar
07 июля в 10:09
Что-то попахивает расизмом,дискриминацией!! Как же они нелюбят ,когда их дети,выросшие и родившиеся в России женятся,и выходят замуж за русских!! Значит жить вы сюда претеся,пользуетеся нашими благами и многим другим,и так неправильно говорить и думать!!! Вас сюда никто не зоветь!!!
Знатог
Знатог
07 июля в 09:55
Тут я согласен. Армян за Армению грузин за Грузию и т.д. А то смотрю единоборства там 2 россиянина, один грузин другой армян, как в анегдоте.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
07 июля в 09:33
Скоро Совет Юнион будет, какое дело там сб. Армении))
avici_liverpool
avici_liverpool
07 июля в 07:07
это только начало. скоро за сборную будут играть все "иностранцы" с русским паспортом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Baggio R. (раскрыть)
07 июля в 07:04
То же самое можно сказать и об Захаряне. И дело даже не в том, что он уже тренер а играл за сб. Армении. Кто он по национальности? На армяна не похож).
Baggio R.
Baggio R. ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
07 июля в 06:53, ред.
Во-первых, уже не вратарь, а тренер. Во-вторых, он родился в Ереване.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 06:48
Березовский Роман, вратарь сб Армении чё делает тама?).
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 06:12
Россия многонациональная страна, так что все претензии Мовсесяна несостоятельны. За Францию кто только не играет, да и в других сборных полно бразильцев и других . Захарян - россиянин , и этим все сказано, и наезды на него неуместны.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 июля в 06:04
Да, а теперь Россия нигде не играет. Наверно Захарян жалеет
STVA 1
STVA 1
07 июля в 05:12, ред.
А Мовсисяна не спрашивает никто. В сборной Франции трудно найти француза и ничего.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 05:03
Захарян прежде всего гражданин России и он решил играть за сборную своей страны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 