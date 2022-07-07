Мовсисян против того, что армянин Захарян играет за сборную России

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян прокомментировал решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России, а не Армении.
Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем. Заставить играть за сборную Армении мы не можем.
Его просто в сборную США не вызывали, так бы он по другому щас говорил
Его просто в сборную США не вызывали, так бы он по другому щас говорил
Аражан пусть играет где ему комфортно.
Это не страшно.)
Аражан пусть играет где ему комфортно.
Это не страшно.)