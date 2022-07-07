В 1/4 финала Кубка Либертадорес вышли клубы только из Бразилии и Аргентины

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07 июля 2022, 06:06

На стадии четвертьфинала Кубка Либертадорес сыграют только бразильские и аргентинские команды.

Парагвайские «Либертад» и «Серро Портеньо» уступили «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрасу». Колумбийский «Депортес Толима» проиграл «Фламенго», а эквадорский «Эмелек» уступил дорогу «Атлетико Минейро».

В четвертьфинал уже пробились 5 команд из Бразилиии и 2 — из Аргентины.

В последнем противостоянии 1/8 финала аргентинский «Эстудиантес» встретится с бразильской «Форталезой». Победитель этой пары сыграет с «Атлетико Паранаэнсе».

В аргентинской паре сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тальерес Кордоба», в бразильских — «Коринтианс» будет противостоять «Фламенго», а «Атлетико Минейро» сыграет с «Палмейрасом».