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В 1/4 финала Кубка Либертадорес вышли клубы только из Бразилии и Аргентины

07 июля 2022, 06:06

На стадии четвертьфинала Кубка Либертадорес сыграют только бразильские и аргентинские команды.

Парагвайские «Либертад» и «Серро Портеньо» уступили «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрасу». Колумбийский «Депортес Толима» проиграл «Фламенго», а эквадорский «Эмелек» уступил дорогу «Атлетико Минейро».

В четвертьфинал уже пробились 5 команд из Бразилиии и 2 — из Аргентины.

В последнем противостоянии 1/8 финала аргентинский «Эстудиантес» встретится с бразильской «Форталезой». Победитель этой пары сыграет с «Атлетико Паранаэнсе».

В аргентинской паре сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тальерес Кордоба», в бразильских — «Коринтианс» будет противостоять «Фламенго», а «Атлетико Минейро» сыграет с «Палмейрасом».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
07 июля в 18:32
Да там Бразилии и Аргентины на первом идут
A.S.A
A.S.A
07 июля в 09:24
Гранды аргентинского футбола Ривер и Бока с треском провалили сезон. В Боке уже готовится отставка главного тренера, скорее всего и в Ривере будет тоже самое.
Думаю главные претенденты на победу это Фламенго и Палмейрас
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
07 июля в 06:34
Удивляет, что от Аргентины нет ни Ривера ни Боки.
x8yvyq3y3pq5
x8yvyq3y3pq5
07 июля в 06:11
Это закономерно
Гость
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