В 1/4 финала Кубка Либертадорес вышли клубы только из Бразилии и Аргентины

На стадии четвертьфинала Кубка Либертадорес сыграют только бразильские и аргентинские команды.
Парагвайские «Либертад» и «Серро Портеньо» уступили «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрасу». Колумбийский «Депортес Толима» проиграл «Фламенго», а эквадорский «Эмелек» уступил дорогу «Атлетико Минейро».
В четвертьфинал уже пробились 5 команд из Бразилиии и 2 — из Аргентины.
В последнем противостоянии 1/8 финала аргентинский «Эстудиантес» встретится с бразильской «Форталезой». Победитель этой пары сыграет с «Атлетико Паранаэнсе».
В аргентинской паре сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тальерес Кордоба», в бразильских — «Коринтианс» будет противостоять «Фламенго», а «Атлетико Минейро» сыграет с «Палмейрасом».
Думаю главные претенденты на победу это Фламенго и Палмейрас
Думаю главные претенденты на победу это Фламенго и Палмейрас