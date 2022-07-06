Россиянин Хайкин отстоял на ноль в матче Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов крупно обыграл фарерский КИ (3:0).
Хет-триком отличился нападающий Виктор Бонифац, забив на 11-й, 31-й и 58-й минуте. Российский голкипер Никита Хайкин отыграл матч на ноль.
В другой встрече ЛЧ клуб Станислава Черчесова не сумел победить коллектив из Казахстана.
Но в данном случае заголовок оправдывает своё название, Хайкин отстоял весь матч. А что ему ещё оставалось делать если соперник даже в створ ворот попасть не может?!
Удары в створ 0, Хайкин красава!!!
Не понимаю таких выкриков. Надо просто поздравить с победой, но у клуба всё равно мизерные шансы на попадания в ЛЧ.
Но в данном случае заголовок оправдывает своё название, Хайкин отстоял весь матч. А что ему ещё оставалось делать если соперник даже в створ ворот попасть не может?!
Удары в створ 0, Хайкин красава!!!
Не понимаю таких выкриков. Надо просто поздравить с победой, но у клуба всё равно мизерные шансы на попадания в ЛЧ.