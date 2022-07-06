Россиянин Хайкин отстоял на ноль в матче Лиги чемпионов

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06 июля 2022, 21:50

Норвежский «Будё-Глимт» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов крупно обыграл фарерский КИ (3:0).

Хет-триком отличился нападающий Виктор Бонифац, забив на 11-й, 31-й и 58-й минуте. Российский голкипер отыграл матч на ноль.