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Россиянин Хайкин отстоял на ноль в матче Лиги чемпионов

06 июля 2022, 21:50
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт3 : 0Логотип футбольный клуб КИ (Клаксвик)КИМатч завершен

Норвежский «Будё-Глимт» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов крупно обыграл фарерский КИ (3:0).

Хет-триком отличился нападающий Виктор Бонифац, забив на 11-й, 31-й и 58-й минуте. Российский голкипер Никита Хайкин отыграл матч на ноль.

В другой встрече ЛЧ клуб Станислава Черчесова не сумел победить коллектив из Казахстана.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
07 июля в 02:49
Вратари часто обижаются, что про них говорят "стоят" в воротах, для них лучше вариант "играют" в воротах.
Но в данном случае заголовок оправдывает своё название, Хайкин отстоял весь матч. А что ему ещё оставалось делать если соперник даже в створ ворот попасть не может?!
Удары в створ 0, Хайкин красава!!!
Не понимаю таких выкриков. Надо просто поздравить с победой, но у клуба всё равно мизерные шансы на попадания в ЛЧ.
monah-10
monah-10
06 июля в 22:08
Есть кто из наших в ЛЧ играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 22:06
Никита красавчик!
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