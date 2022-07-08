Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МЮ подтвердил, что Роналду не отправился с клубом в предсезонный тур

08 июля 2022, 17:10

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду не поедет с командой в предсезонное турне, которое пройдёт в Таиланде и Австралии.

Криштиану Роналду не будет в составе группы, отправляющейся в Таиланд, поскольку ему предоставлен дополнительный отпуск для решения семейных проблем.

Напомним, что Роналду пропустил уже четыре тренировки «Манчестер Юнайтед» подряд.

Все новости
«Арсенал» разгромил «Челси» в товарищеском матче
Сегодня, 05:26
Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Баварию»
Сегодня, 04:59
Хави смог прилететь в США на сборы «Барселоны»
21 июля
Молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре
18 июля
Сон потерял сознание на тренировке «Тоттенхэма»
12 июля
ОфициальноРафинья, которым интересуется «Барса», не отправился на сборы с «Лидсом»
09 июля
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
09 июля в 00:46
Ндаа семейные проблемы сурьёзные. Надо для спутницы самолёт новый покупить. а то в старый фигура плохо влезает, вот блинкин.
Magmessi
Magmessi ответ vedevas_93 (раскрыть)
08 июля в 23:11, ред.
Послушайте, он и переходил в МЮ, только для того, чтобы отвлечь внимание от трансфер Месси в ПСЖ. Уж слишком много, тогда говорили про Лео. Обидно было парню.)))
Bensurr
Bensurr
08 июля в 21:34
Что творит
Agamaga........
Agamaga........
08 июля в 21:06
Пусть дома шары гоняет со своей Джорджиной.
Его присутствие только мешает команде играть в полную силу, поэтому его никто и не хочет брать, тем более с его запросами по з/п.
Неэгоист
Неэгоист
08 июля в 20:06
У всех семейная проблема это дети, родители, здоровье.., а у него - поиск нового клуба... Челдон высшей марки ... В МЮ сидят лицемеры и трусы... Они заслужили весь этот бардак...
vedevas_93
vedevas_93
08 июля в 19:13
вот и пришел к роналду кризис "среднего возраста"))

на самом деле это первый раз наверно когда я считаю отвратительным поведение роналду

да, я осознаю, что он расстроен тем, что он не будет играть в лч и не сможет добавить мячей в личные показатели (да, он эгоист и ему это важно), в команде нет изменений и я не вижу как может изменить команду новый тренер без трансферов вообще, будет очень тяжело в апл + игры в лиге европе которые ему не интересны, но

во первых у тебя контракт и каждый месяц тебе приходит по 1-1.5 млн $ за которые как бы надо работать, а во вторых, выходит, что все эти посты в инсте "красные дьяволы вперед" и т.д были не более чем просто красивой картинкой и ему на команду в тяжелый период оказалось все равно

пора самому признать, что если хочешь до 42 играть на высоком уровне, то в 2-3 раза понижай финансовые запросы, переходи в комфортную команду которая часто в лч и продолжай радовать людей своей игрой
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 19:04
Точнее личный результат или не подходил команде со своей философией.
A.S.A
A.S.A
08 июля в 18:49
Решаю семейные проблемы...
протон
протон
08 июля в 18:46
Роналду нужен мю а вот марсьяль рэшфорд могли бы быть лучше как и ранее кавани погба
сейчас все валят на рона но состав не соответствует уровню лиги чемпионов
рон и юве тащил когда там был физрук пирло или сарри
izrafel
izrafel
08 июля в 18:44
Обиделся на МЮ...:)))
нечитайло
нечитайло
08 июля в 18:33
Решил жениться очередной раз
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 18:32
Конечно конечно))))
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
08 июля в 18:02
Может и так но это никогда не мешало Рону давать результат для этих клубов!
SHEARER
SHEARER
08 июля в 17:58
Это было предсказуемо.
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 17:41
В этом нет ничего нормального!
Elliada
Elliada
08 июля в 17:39
В МЮ одни слабаки. Не могут поставить его на место. И в команде нет никого, кто мог бы дать ему леща. Пусть и дальше терпят
ermak6848
ermak6848
08 июля в 17:36
какой то капризный стал звезда футбола...
eleven LC
eleven LC
08 июля в 17:33
Роналду хочет играть в ЛЧ и поэтому уходит из МЮ-все всё понимают,Рон всегда себя любил больше клубов в которых играл,это нормально!
ДСА
ДСА
08 июля в 17:25
Ну какие у него семейные проблемы? Просто смех.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 июля в 17:16
Значит он уходит всё таки?
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:13
Это прокол Штирлиц!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 