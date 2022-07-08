МЮ подтвердил, что Роналду не отправился с клубом в предсезонный тур

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08 июля 2022, 17:10

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий не поедет с командой в предсезонное турне, которое пройдёт в Таиланде и Австралии.

Криштиану Роналду не будет в составе группы, отправляющейся в Таиланд, поскольку ему предоставлен дополнительный отпуск для решения семейных проблем.

Напомним, что Роналду пропустил уже четыре тренировки «Манчестер Юнайтед» подряд.