МЮ подтвердил, что Роналду не отправился с клубом в предсезонный тур

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду не поедет с командой в предсезонное турне, которое пройдёт в Таиланде и Австралии.
Криштиану Роналду не будет в составе группы, отправляющейся в Таиланд, поскольку ему предоставлен дополнительный отпуск для решения семейных проблем.
Напомним, что Роналду пропустил уже четыре тренировки «Манчестер Юнайтед» подряд.
на самом деле это первый раз наверно когда я считаю отвратительным поведение роналду
да, я осознаю, что он расстроен тем, что он не будет играть в лч и не сможет добавить мячей в личные показатели (да, он эгоист и ему это важно), в команде нет изменений и я не вижу как может изменить команду новый тренер без трансферов вообще, будет очень тяжело в апл + игры в лиге европе которые ему не интересны, но
во первых у тебя контракт и каждый месяц тебе приходит по 1-1.5 млн $ за которые как бы надо работать, а во вторых, выходит, что все эти посты в инсте "красные дьяволы вперед" и т.д были не более чем просто красивой картинкой и ему на команду в тяжелый период оказалось все равно
пора самому признать, что если хочешь до 42 играть на высоком уровне, то в 2-3 раза понижай финансовые запросы, переходи в комфортную команду которая часто в лч и продолжай радовать людей своей игрой
на самом деле это первый раз наверно когда я считаю отвратительным поведение роналду
да, я осознаю, что он расстроен тем, что он не будет играть в лч и не сможет добавить мячей в личные показатели (да, он эгоист и ему это важно), в команде нет изменений и я не вижу как может изменить команду новый тренер без трансферов вообще, будет очень тяжело в апл + игры в лиге европе которые ему не интересны, но
во первых у тебя контракт и каждый месяц тебе приходит по 1-1.5 млн $ за которые как бы надо работать, а во вторых, выходит, что все эти посты в инсте "красные дьяволы вперед" и т.д были не более чем просто красивой картинкой и ему на команду в тяжелый период оказалось все равно
пора самому признать, что если хочешь до 42 играть на высоком уровне, то в 2-3 раза понижай финансовые запросы, переходи в комфортную команду которая часто в лч и продолжай радовать людей своей игрой