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Защитник ЦСКА Лукин: «Будем бороться за первое место. Хорошо подготовились»

08 июля 2022, 08:23

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о задаче клуба на новый сезон.

Как сборы с Федотовым? Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

Хочется играть за первую команду, в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал и команда побеждала.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
12 июля в 12:30
Не 29,со "Спартаком" будет эпическая битва за место в первой десятке.И опять ЦСКА будет выше позиции на три,и пяток очков.Ещё не привыкли,блин...
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:29
Тюх-тюх-тюх-тюх,
разгорелся наш утюх;
уж который год подряд
плохо дело спорится,
а Лукин,конечно,рад,
что ему обломится.
makkie
makkie
08 июля в 16:10
С таким составом цска даже в пятёрку попасть - уже будет успехом.
Хотя Федотов может и вытянуть их.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 11:22
протон
протон
08 июля в 11:13
Как то уж слишком оптимистично
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 10:40
Эхх Матвей, Матвей! Красивое имя у тебя однако.
x4pwuf453njy
x4pwuf453njy
08 июля в 09:17
стремление похвальное, но сбудется ли...
112910415
112910415
08 июля в 09:11
просили что-нибудь сказать
ну вот, сказал что-то )
Байкал-38
Байкал-38
08 июля в 09:05
Матвей Лукин тупо молод, так сказать молод и туп.
Повзрослеет и сам всё поймёт, а пока над ним просто улыбаются.
8y8wy89tbrtx
8y8wy89tbrtx
08 июля в 08:54
Закусывать надо
Comentarios
Comentarios
08 июля в 08:35
Хотелось бы верить
ДСА
ДСА
08 июля в 08:34
Тут бы за третье место зацепиться....
drug01
drug01
08 июля в 08:33
Меньше слов больше дела!
Caniggia
Caniggia
08 июля в 08:29
Ну молодой ещё, глупенький, сам не понимает, что несёт.
Гость
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