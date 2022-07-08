Защитник ЦСКА Лукин: «Будем бороться за первое место. Хорошо подготовились»

Защитник ЦСКА рассказал о задаче клуба на новый сезон.

Как сборы с Федотовым? Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

Хочется играть за первую команду, в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал и команда побеждала.