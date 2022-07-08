Защитник ЦСКА Лукин: «Будем бороться за первое место. Хорошо подготовились»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о задаче клуба на новый сезон.
Как сборы с Федотовым? Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.
Хочется играть за первую команду, в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал и команда побеждала.
разгорелся наш утюх;
уж который год подряд
плохо дело спорится,
а Лукин,конечно,рад,
что ему обломится.
разгорелся наш утюх;
уж который год подряд
плохо дело спорится,
а Лукин,конечно,рад,
что ему обломится.
Хотя Федотов может и вытянуть их.
Хотя Федотов может и вытянуть их.
ну вот, сказал что-то )
ну вот, сказал что-то )
Повзрослеет и сам всё поймёт, а пока над ним просто улыбаются.
Повзрослеет и сам всё поймёт, а пока над ним просто улыбаются.