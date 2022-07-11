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Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»

11 июля 2022, 21:58

Форвард Александр Кокорин отсутствует на сборе «Фиорентины» не из-за коронавируса.

По информации источника, российский нападающий может не вернуться к тренировочному процессу в команде. Сегодня в Моэне прошел очередной день тренировочного лагеря «Фиорентины». Клубное телевидение вело стрим события с прямыми включениями участников. Также были допущены представители СМИ.

Журналистам не подтвердили наличие болезни у игрока, но сообщили, что Кокорин выставлен на трансферный рынок. Клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что даже без истории с коронавирусом Александр наверняка не принимал бы участие в тренировочном процессе.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
12 июля в 20:27
У Кокорина две ходки.
Первая на зоне, вторая сидел в запасе фиорентины
112910415
112910415
12 июля в 17:53
может, кто и купит !
может ведь парень работать памятником !
leonid_spb58
leonid_spb58
12 июля в 09:55
опять в спартак
Sadjon
Sadjon
12 июля в 08:23
Саша всегда в топе событий......
Kosmos58
Kosmos58
12 июля в 08:07
"Блогеры", забудьте уже эту какашу. Навсегда!!!
Mi6
Mi6
12 июля в 08:03
Ещё есть время посыпать песком наши поля...
Сп62
Сп62
12 июля в 07:39
Саша ещё не сказал своё последнее слово. Слушаем дальше.
valt134
valt134
12 июля в 07:01
С футболом завязал. Но можно в порнофильмах на вторых ролях как вариант…
valt134
valt134
12 июля в 06:56
Вообще Пацан расслабился…
sir_Alex
sir_Alex ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 06:13
"Зенит" ждёт его 😂🤣😂
ОПС
ОПС
12 июля в 04:50
Конечно не будет уже играть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 июля в 01:01
Как же они ненавидят Кокорина...
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 00:12
А зачем Саньку тренировки ?
Это лишне !
Мастерство не пропьешь !
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
11 июля в 23:53
Сам занимаюсь этим, лет 20 стаж
SHMEL258
SHMEL258
11 июля в 23:34
Саню так просто не возьмёшь, тёртый калач.Он ещё не всё выдоил во Флоренции.
makkie
makkie
11 июля в 23:24
Нахлебник этот Кокорин!
Забил на футбол, наслаждается жизнью, да мозги всем пудрит.
Вот и до "фиалок" это дошло...
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
11 июля в 23:18
FaceApp...не мое)...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
11 июля в 23:10
хороший фотошоп. спасибо
Futurista
Futurista
11 июля в 23:02
Санька держись...посиди у фиалок на лавке еще лет 15...потом можно и в Зенит)...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
11 июля в 22:56
Саня полный раздолбай,но желаю ему по полной развести макаронников
zooveterinar
zooveterinar ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
11 июля в 22:44
Барановирус помешал разорить!!!
Alexnvr
Alexnvr ответ Stalker-ato (раскрыть)
11 июля в 22:41
Сомневаюсь что он способен полы мыть. Однозначно получит травму на скользком полу и в лазарет)))))))
Alexnvr
Alexnvr
11 июля в 22:39
Саша верим!!!!! Разори Фио! Саша, только до своей победы бейся с макаронниками)))))
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 22:39
Пора на Родину.
протон
протон
11 июля в 22:35
Будет скучно если Сашка завершит карьеру.
Ravshan878
Ravshan878
11 июля в 22:32
Значит Кокорина освободили досрочно.Мальчик хочет Тамбов чики-чикита.🧐.)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
11 июля в 22:19
Сашка, держись! Сашка, мы в тебя верим! Сашка, нужно развести их пополной!
протон
протон
11 июля в 22:19
А самое главное что есть золотой унитаз.
протон
протон
11 июля в 22:18
Сашка в клубе уже как родной, ни за что не поверю что его хотят сбагрить
Stalker-ato
Stalker-ato
11 июля в 22:17
Клуб пытается найти для него покупателя,считай,что уже нашли))))
или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон-если заплатите все деньги+15% то возможно Саша и согласиться)))))
Есть третий варинат использовать Кокорина с пользой,хай газон поливает,раздевалки моет, в общем на хоз часть его перевести,больше всё равно от него толку не будет.
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