Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»

Форвард Александр Кокорин отсутствует на сборе «Фиорентины» не из-за коронавируса.
По информации источника, российский нападающий может не вернуться к тренировочному процессу в команде. Сегодня в Моэне прошел очередной день тренировочного лагеря «Фиорентины». Клубное телевидение вело стрим события с прямыми включениями участников. Также были допущены представители СМИ.
Журналистам не подтвердили наличие болезни у игрока, но сообщили, что Кокорин выставлен на трансферный рынок. Клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что даже без истории с коронавирусом Александр наверняка не принимал бы участие в тренировочном процессе.
Первая на зоне, вторая сидел в запасе фиорентины
Первая на зоне, вторая сидел в запасе фиорентины
может ведь парень работать памятником !
может ведь парень работать памятником !
Это лишне !
Мастерство не пропьешь !
Это лишне !
Мастерство не пропьешь !
Забил на футбол, наслаждается жизнью, да мозги всем пудрит.
Вот и до "фиалок" это дошло...
Забил на футбол, наслаждается жизнью, да мозги всем пудрит.
Вот и до "фиалок" это дошло...
или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон-если заплатите все деньги+15% то возможно Саша и согласиться)))))
Есть третий варинат использовать Кокорина с пользой,хай газон поливает,раздевалки моет, в общем на хоз часть его перевести,больше всё равно от него толку не будет.
или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон-если заплатите все деньги+15% то возможно Саша и согласиться)))))
Есть третий варинат использовать Кокорина с пользой,хай газон поливает,раздевалки моет, в общем на хоз часть его перевести,больше всё равно от него толку не будет.