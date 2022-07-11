Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»

1657565925

11 июля 2022, 21:58

Форвард отсутствует на сборе «Фиорентины» не из-за коронавируса.

По информации источника, российский нападающий может не вернуться к тренировочному процессу в команде. Сегодня в Моэне прошел очередной день тренировочного лагеря «Фиорентины». Клубное телевидение вело стрим события с прямыми включениями участников. Также были допущены представители СМИ .

Журналистам не подтвердили наличие болезни у игрока, но сообщили, что Кокорин выставлен на трансферный рынок. Клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что даже без истории с коронавирусом Александр наверняка не принимал бы участие в тренировочном процессе.

