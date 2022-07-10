Кокорину пора домой. В Серии А не удаётся найти новый клуб

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10 июля 2022, 20:23

Заложник зарплаты и нежелания возвращаться в РПЛ .

Александр подзабыл, что такое игровой тонус

Невозможно через тренировки получить идеальную футбольную форму. Физически Кокорин может быть в порядке. Но для качественной игры в Серии А нужно выходить на поле, чувствовать мяч и соперников. Влахович, Пентек и Артур не пускали Александра в центр атаки в прошлом сезоне. На левом фланге, где российский нападающий когда-то тоже играл раньше, его тренер тоже не видел. За весь сезон Итальяно подарил Кокорину суммарно пятьдесят минут в шести поединках. Смешной отрезок для взрослого футболиста, чтобы претендовать на что-то внятное. Нельзя, выходя на восемь минут, забить мяч, запомнится публике не в качестве кандидата на звание худшего легионера чемпионата Италии. Кокорин не играл раньше, и его нет в планах «фиалок» на будущий сезон. Но другие клубы в Италии боятся с ним связываться из-за высокой зарплаты – 1.8 млн евро. А также из-за чисто футбольной неудачи во Флоренции. Кокорин не заиграл в Серии А. Да, не дали шанса, но сути дела не меняет. Когда футболист разрывает всех на тренировках, то он попадает в основу. Александр восстанавливался после мышечных травм, или сидел на скамейке.

Геркус подыскивает форварда для «Торпедо»

Москвичи вернулись в РПЛ , а бывший менеджер «Зенита» и «Локомотива» теперь назначен на пост директора по стратегическому развитию. Понятно, что задача – создать команду, которая задержится в высшей лиге на годы. Денег много не будет, но Геркуса все знают. Илья работал президентом «Локомотива» в чемпионские времена. И если раньше фанаты на него грешили из-за размолвок с Сёминым (а кто с Юрием Павловичем из управленцев «Локомотива» ни разу не ссорился?), то после новых директоров и фееричного Рангника должны понять: Геркус явно не самый слабый менеджер в российском футболе. И хотя не только он определяет состав Бородюка, как раз Кокорина тренеру представлять не нужно. Москвичи не подтвердили контакты, могут предложить форварду лишь невысокую зарплату, но контракт на несколько лет с опциями, которые позволят уйти на повышение, если появится такая возможность. Александру 31 год, немолодой нападающий, и если прекратит играть сейчас, то уже не вернется на былой уровень нестабильного форварда с яркими отрезками. Вряд ли здоровье позволит Кокорину играть до тридцати девяти лет, как удалось форварду «Торпедо» Игорю Лебеденко.

Йович и Артур моложе и сильнее, чем Кокорин

Страшно, если Кокорина устраивает роль третьего форварда. Текучка кадров вокруг него заметная. Влахович ушел в «Ювентус» за огромные деньги, Пентек поиграл немного в аренде и вернулся к Шварцу в «Герту». Зимой «Фиорентина» подписала бразильца Артура, который был среди кандидатов в «Зенит». Все взаимосвязано, мир футбола теснее, чем может показаться. Кроме Кабрала, который забил 2 мяча и сделал 2 ассиста за 750 минут в Серии А, в составе теперь появился Йович, тоже молодой и амбициозный. Причем серба «Фиорентине» отдали бесплатно. «Реал» признал ошибку, даже на роль проверенного дублера для Бензема этот нападающий им не годится. Перес выбросил 65 млн евро на ветер, не считая зарплаты нападающего. Но Флорентино рассчитывает на возрождение серба во Флоренции. Поэтому «Реалу» достанется 50% от суммы перепродажи нападающего в будущем. Заключили сделку всего на два года, «сливочные» экономят на зарплате футболиста и не мучают его резервом, как это делают сейчас в «Фиорентине» с Кокориным. Вот только теперь Артур и Йович не пустят Александра в центр атаки, а Николас Гонсалес закроет путь на левый фланг. Итальянцы с радостью расстанутся с российским нападающим.

«Фиалки» понимают, что впереди сложный сезон

Увидели провал «Аталанты» — команда из плей-офф Лиги чемпионов опустилась на восьмое место. «Рому» лихорадило, Моуриньо отвлекся на Лигу конференций. Допускали ошибки «Торино» и «Сассуоло». Все это вместе с собственной игрой позволили клубу из Флоренции финишировать на высоком месте. Впервые за шесть лет отправятся в еврокубки – сыграют в Лиге конференций. Винченцо Итальяно неплохо поработал. Особенно с учетом, что за сезон до этого стали лишь тринадцатыми, боялись после жуткого старта, как бы не загреметь в Серию В. Теперь дела лучше, но точно не благодаря наличию в заявке Кокорина. Шутки, что опытный нападающий тренирует форвардов, поэтому блистал Влахович и рос аргентинец Гонсалес, принимаются. А в реальном мире существует жесткая правда, в которой сильная «Фиорентина» никаким образом не пересекается с футболистом Кокориным. Если им ветеран Рибери не нужен, чтобы прибавить, то Александр подавно. Вот только будет ли Флоренция так высокого в таблице «кальчо» через год? «Аталанта» не обанкротилась. «Сассуоло» пока не распродали, хотя грозятся. «Рома» и «Лацио» доверились опытным наставникам, оба мечтают найти слабое звено в топ-4. «Фиорентине» будет сложно, «балласт» на скамейке не нужен, лучше подумать об усилении.

Кокорин искал итальянский клуб, но безуспешно

На Миранчука есть спрос, поскольку он моложе. Гасперини упрямый тренер, пока Алексея в другие команды не отпускает. А «Фиорентина» с радостью бы нашла место, где Кокорин, у которого контракт еще на два сезона, был бы нужен в аренде. Но активных покупателей нет. Да и кто сказал, что сам Александр настолько хочет остаться именно в Италии, что готов сыграть, например, в Серии В? Горделивость российских звезд не позволяет им допускать подобное развитие событий. Но в Серии А ему места нет, в слабых клубах высшего дивизиона довольно приличные нападающие. Кокорин может уйти в аренду в крепкий состав, и на новом месте снова играть редко. Зимой нападающему искали клуб в Турции. Вот здесь Дзюба может рассказать другу, насколько легко вести переговоры с народом из Стамбула. Два известных форварда из России летом ввязались в сложные поиски. У одного вроде бы вообще нет агента. У второго он есть, но крайне нервный. Словно обижается на инициативность «Фиорентины» и предлагает Кокорину отсидеть два года на лавке во Флоренции, пока не истечет контракт. Футболист должен играть, иначе деградирует и позже не сможет вернуться на приличный уровень.

Александр зря ушел из «Сочи». Мог у Федотова годами выступать на уровне Полоза из «Ростова», забивая много мячей за весьма успешную команду. Как и многие другие россияне, Кокорин поздно уехал в топ-5, не закрепился. Изначально казалось, что в «Фиорентине» хотя бы на замену будет выходить. Но его не приняла публика, не приняли тренеры. Даже если в коллективе к нему хорошо относятся, точно не считают кандидатом в основу.