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Массажист Кокорина: «Как игрок Саша как будто не существует»

14 июля 2022, 13:23

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.

Скажу так, что разговаривал с ним позавчера, он ждал второго ПЦР-теста, сегодня должен был ехать на сборы. По поводу травм: у Саши их не было. Последние три месяца он был в форме и готов. Это показала игра с «Наполи», но после этого сел на лавочку и его не выпускали вообще, даже на минуту.

Каждый футболист хочет играть, всем скучно сидеть на лавочке, тем более в такой команде. Тренироваться ему интересно, там хорошие игроки. То, что не играет — вопросы к тренеру, по-другому быть не может. Все говорят, что он в порядке, тренер на тренировках Сашу хвалит. Почему не играет, это уже…

Возвращение в Россию? У Кокорина еще два года контракт, он не играет, его не видит никто. Как игрок он как будто не существует. Кокорин в хорошей форме, до отпуска был в порядке, это я точно знаю.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 22:16
Да че ныть то. Зп же идет. Пусть возьмет массажиста в ресторан, угостит равиоли с вином. А дальше как пойдет.
pomor45
pomor45
14 июля в 20:06
Главное в зарплатной ведомости СУЩЕСТВУЕТ.
makkie
makkie
14 июля в 18:06, ред.
Точно так же считают мама Кокорина, его агент (он же отчим) и братец.
Остальные давно поняли, что Кокорин и футбол - вещи разные.
Когда поймут это в Фиорентине?
Futurista
Futurista
14 июля в 15:00, ред.
Сашка в хорошей форме и с хорошими деньгами...что еще нужно человеку для счастья?)...пожелания на ДР здоровья и денег сбылись...
Alexnvr
Alexnvr
14 июля в 14:37
Да-да. Ещё 2 года контракт. Ещё 2 года он может доить Фио.)))) Правильной дорогой идёт товарищ Коко)))))
112910415
112910415
14 июля в 14:27
книга Гиннеса по нему плачет
Маг_тм
Маг_тм
14 июля в 14:22
Молодец парень, сколько я помню он всегда надежды подает, но почти никогда не играет, просто получает бабки за то что он есть)) это идеальный бизнес, не дурак
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 14:20
Этот диагноз все уже поняли
memphis
memphis
14 июля в 14:19
Аж руки к стулу тянутся...
Остапчук 67
Остапчук 67
14 июля в 14:01
А его и вправду нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 июля в 14:00
Это просто расплата за гнусность
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 июля в 13:59
Шёл бы он уже куда-нибудь
Василий 50
Василий 50
14 июля в 13:58
Так все и есть
ДСА
ДСА
14 июля в 13:52
В Россию его точно не тянет.
1 984
1 984
14 июля в 13:36
Я так и не понял: это массажист Фиорентины или лично Кокорина? Если второе, то я просто Уху Ел.
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 13:32
Вся Корея торжествует:
Грязный пёс не существует,
из футбола вышла пара-
их настигла божья кара!
STVA 1
STVA 1
14 июля в 13:31
А был ли мальчик)))
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 13:24
Уже давно!!!
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