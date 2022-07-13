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Наумов: «Переход в „Рому“ будет для Миранчука большим плюсом»

13 июля 2022, 16:28

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Рому».

Для Миранчука будет большим плюсом переход в римский клуб. У Алексея не всё складно получается в «Аталанте», поэтому я считаю, что это хороший выход, если это действительно так. Это рост для него и значит, что «Рома» видит в нем потенциал и он может заиграть там.

Не стоит оставаться в «Аталанте», он и в «Роме» может бороться за место в основном составе, ему нужно уходить. Не получается у него, есть недоверие от тренерского штаба, видимо. Даже великий Марадона не везде мог играть, но в «Наполи» он себя нашёл. Время ещё есть, игрок молодой, точно стоит попробовать свои силы в римском клубе.

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Птица Феникс
Птица Феникс
13 июля в 16:30
Может и так.
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