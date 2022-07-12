Массажист Кокорина: «Всю зиму, весну и лето Александр был готов играть»

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» , оценил физическое состояние своего клиента.

Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, — совсем другое.