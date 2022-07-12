Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2022/2023

Массажист Кокорина: «Всю зиму, весну и лето Александр был готов играть»

12 июля 2022, 19:11

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил физическое состояние своего клиента.

Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, — совсем другое.

Все новости
Спортдиректор «Монако» подтвердил, что клуб не намерен продавать Головина
Вчера, 21:26
Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»
22 июля
Тренер «Мохаммедана» Чернышов: «Готов снова поработать в России»
19 июля
Головин: «Рад и голу, и передаче. Тем более в ворота „Интера“»
17 июля
Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером»
16 июля
Головин не торопится уходить из «Монако» — для шага вперед нужно ударно провести предстоящий сезон
15 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
13 июля в 08:57
Санек играет в свою игру
112910415
112910415
13 июля в 05:33
массажист не обманет !
autochthon
autochthon
12 июля в 22:01
Не массажист, а мама...
Gahi
Gahi
12 июля в 21:12, ред.
После слов массажиста, Александр Кокорин выглядит настоящим "Пионером"!
В футболе.
Пионер! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
— Всегда готов!
008Maximus
008Maximus
12 июля в 20:26
Это он ему каждый день говорил, когда тот ему ноги мял
xajaks
xajaks
12 июля в 20:01
я тоже готов играть, вопрос в том, как
9msy48ct9a24
9msy48ct9a24
12 июля в 19:52
Саша был готов, но не хотел.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 19:42, ред.
Повар Кокорина:-Всю зиму,весну, и лето Саша хорошо кушал,и тренировался, даже не знаю почему ему не дают играть.😀
Василий 50
Василий 50
12 июля в 19:16
Ну прямо заговор.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 