Капелло: «Миранчук способен играть в любой команде Серии А»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Рому».
Миранчук способен играть в любой команде Серии А. Он очень талантлив и видит игру не как все. Таких игроков обычно называют волшебниками на поле.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года.
Теперь к словам Капелло будут относится настороженно, а к Миранчуку будут относиться с опаской, который в свою очередь так же чаще проводит время на скамейке,чем на игровом поле, что естественно не устраивает ни игрока, ни тренерский штаб Аталанты, чем собственно и вызвано желание обеих сторон расторгнуть сотрудничество. Болейте за своих, а не против чужих!
Теперь к словам Капелло будут относится настороженно, а к Миранчуку будут относиться с опаской, который в свою очередь так же чаще проводит время на скамейке,чем на игровом поле, что естественно не устраивает ни игрока, ни тренерский штаб Аталанты, чем собственно и вызвано желание обеих сторон расторгнуть сотрудничество. Болейте за своих, а не против чужих!