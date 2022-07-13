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Капелло: «Миранчук способен играть в любой команде Серии А»

13 июля 2022, 14:38

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Рому».

Миранчук способен играть в любой команде Серии А. Он очень талантлив и видит игру не как все. Таких игроков обычно называют волшебниками на поле.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
13 июля в 18:06
Бред несёт Капелло как всегда
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 17:58
Сассуоло - самое то.
Caniggia
Caniggia
13 июля в 16:33
Пусть хотя бы начнёт за Аталанту играть!
stanichnik
stanichnik
13 июля в 15:07, ред.
Подобные высказывания о наших футболистах от дона Фабио могут сослужить дурную службу Алексею Миранчуку, ведь не секрет, что именно он дал весьма лестную оценку Кокорина, послужившую основанием для заключения с ним контракта и покупкой футболиста в московском Спартаке, что впоследствии сильно ударило по репутации не только селекционной службы Фиорентины, но и всего клуба в целом.

Теперь к словам Капелло будут относится настороженно, а к Миранчуку будут относиться с опаской, который в свою очередь так же чаще проводит время на скамейке,чем на игровом поле, что естественно не устраивает ни игрока, ни тренерский штаб Аталанты, чем собственно и вызвано желание обеих сторон расторгнуть сотрудничество. Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
13 июля в 14:50, ред.
....а еще Фабио Капелло добавил: Кокоша способен играть в Реале, Мамаев в Барселоне, Гулиев в Баварии, Сапогов в Ювентусе...:))) За те деньги, которые украл этот мошенник у России, он хоть кого похвалит. Ну а так что, хватит выдавать желаемое за действительное, Миранчук игрок мягко говоря среднего уровня для топ 5. Посмотреть бы на него в клубе, где у него будет стабильная игровая практика. а так туда-сюда барахтается и вроде и стата с учётом сыгранных минут неплохая, а всё равно грустно. Да скок не видел его матчи в Италии, он практически всегда играет средненько. Ну то есть картины не портит, но и не тащит. Тот же Малиновский может решать исход матчей, Муриель, Иличич когда в форме. От Мирачука этого не видно совсем. Если он демонстрирует яркую игру, то как правило это слабый соперник, либо когда и так уже ясно, что Аталанта выиграет. Короче в топ клубы не берут в атаку игроков, которые не могу зарешать чисто за счет мастерства, или как говорят, делают разницу. Вот Малиновского возьмут, а Миранчуком опять условное Дженоа будет интересоваться....
Ironigor
Ironigor
13 июля в 14:48
А что теперь можете сказать по поводу Кокорина ?!))
t9zyk4jaytq3
t9zyk4jaytq3
13 июля в 14:41
Старому больше не наливать!
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