Капелло: «Миранчук способен играть в любой команде Серии А»

Бывший главный тренер сборной России порассуждал о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Рому».

Миранчук способен играть в любой команде Серии А. Он очень талантлив и видит игру не как все. Таких игроков обычно называют волшебниками на поле.