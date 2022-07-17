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Магуайр: «Прошлый сезон был разочаровывающим для меня и для команды»

17 июля 2022, 06:59

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр считает, что новый сезон будет лучше прошлого.

Прошлый год был разочаровывающим. Как футболист я не играл хорошо, и вся команда также. Но хорошая карьера может длиться от 10 до 15 лет, и у вас никогда не будет ярким каждый год. Не будет идти все гладко без никаких трудностей. Будут неудачи, и прошлый год, безусловно, был неудачным для меня на моем карьерном пути, но сейчас все позади, и мы все с нетерпением ждем следующий сезон и хотим вернуть этому клубу трофеи.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 июля в 09:07
Может, легче тупо платить ему зп чтоб не играл!?.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 08:34
Не тот МакГуаир)
протон
протон
17 июля в 07:39
Против Ливерпуля вышли Варан и Линделоф - 0 пропущенных голов за 90 минут, против Мельбурн Виктори вышли Магуйар и Линделоф и через 5 минут после начала игры МЮ пропустил. Спасибо, кэп.
ДСА
ДСА
17 июля в 07:26
В этом сезоне игрок лучше играть не будет.
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