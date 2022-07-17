Магуайр: «Прошлый сезон был разочаровывающим для меня и для команды»

Защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что новый сезон будет лучше прошлого.

Прошлый год был разочаровывающим. Как футболист я не играл хорошо, и вся команда также. Но хорошая карьера может длиться от 10 до 15 лет, и у вас никогда не будет ярким каждый год. Не будет идти все гладко без никаких трудностей. Будут неудачи, и прошлый год, безусловно, был неудачным для меня на моем карьерном пути, но сейчас все позади, и мы все с нетерпением ждем следующий сезон и хотим вернуть этому клубу трофеи.