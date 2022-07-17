Маттеус: «Теперь я лучше понимаю Левандовского»

прокомментировал переход форварда из «Баварии» в «Барселону».

Левандовски получил то, что хотел — долгосрочный контракт, даже на один год больше, чем он хотел в «Баварии». Дело не в переезде, а в том, что четыре года в «Барсе» стали для меня самым большим сюрпризом. Теперь я еще больше понимаю Роберта. В итоге он заработает за 4 года в 2 раза больше, чем если бы остался в «Баварии» до 2024 года. В конце своей карьеры он сможет осуществить свою мечту, приняв новый вызов в Испании.