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Маттеус: «Теперь я лучше понимаю Левандовского»

17 июля 2022, 06:38

Лотар Маттеус прокомментировал переход форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

Левандовски получил то, что хотел — долгосрочный контракт, даже на один год больше, чем он хотел в «Баварии». Дело не в переезде, а в том, что четыре года в «Барсе» стали для меня самым большим сюрпризом. Теперь я еще больше понимаю Роберта. В итоге он заработает за 4 года в 2 раза больше, чем если бы остался в «Баварии» до 2024 года. В конце своей карьеры он сможет осуществить свою мечту, приняв новый вызов в Испании.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
17 июля в 16:47
Как бы новый вызов не стал твоим позором…🤔
salleeh
salleeh
17 июля в 16:45
А нельзя было доиграть год и перейти свободным агентом и не в депрессивный клуб…? Заработаешь только то, что
тебе предписано свыше, а оставаться человеком в любом
случае, твоя святая обязанность. В конце концов, всё
может сложится не соразмерно ожиданиям, Месси тоже
не думал что выиграет ЗМ, лежа за стенкой в ПСЖ…
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
17 июля в 10:23
Все правильно.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 08:03
Остаётся пожелать ему удачи в Барселоне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 06:47
Всё познаётся в сравнении...
Гость
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