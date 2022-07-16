Петржела: «Ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов вряд ли перейдет в европейский топ-клуб.
Сейчас Черчесов на волне успеха, но это в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» доминирует последние годы. Конечно, заслуга Черчесова в этом успехе есть. Но никто из руководителей топ-клубов не будет на это смотреть.
К русским в Европе непростое отношение. Так что ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность тренера. Его следующим местом работы будет российский клуб. Черчесов вернется в Россию в статусе звезды, и тут спрос на него будет огромный.
Ранее клуб Черчесова вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов.
Можно как Черчесов возглавить лидера Фернцвареш и взять Золотой дубль, а можно как Почеттино прейти по середине сезона в ПСЖ и пропустить середняк выше себя, разница все же огромная, но сравнить есть с чем.
PS В Англии ни один британский тренер не возглавит даже внутри АПЛ местный ТОП клуб, а про другие чемпионаты и подавно, вот кого можно вспомнить в 21 веке кто из английских тренеров в другом чемпионате выиграл хоть что-то? я назову Стива Макларена титул в голандции с Твенте 10 года. Раз их тренеров никуда не зовут, а что говорить про российских., ведь англичани скажем родоначальныики футбола .
Можно как Черчесов возглавить лидера Фернцвареш и взять Золотой дубль, а можно как Почеттино прейти по середине сезона в ПСЖ и пропустить середняк выше себя, разница все же огромная, но сравнить есть с чем.
PS В Англии ни один британский тренер не возглавит даже внутри АПЛ местный ТОП клуб, а про другие чемпионаты и подавно, вот кого можно вспомнить в 21 веке кто из английских тренеров в другом чемпионате выиграл хоть что-то? я назову Стива Макларена титул в голандции с Твенте 10 года. Раз их тренеров никуда не зовут, а что говорить про российских., ведь англичани скажем родоначальныики футбола .