Петржела: «Ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность»

Экс-тренер «Зенита» полагает, что наставник «Ференцвароша» вряд ли перейдет в европейский топ-клуб.

Сейчас Черчесов на волне успеха, но это в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» доминирует последние годы. Конечно, заслуга Черчесова в этом успехе есть. Но никто из руководителей топ-клубов не будет на это смотреть.

К русским в Европе непростое отношение. Так что ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность тренера. Его следующим местом работы будет российский клуб. Черчесов вернется в Россию в статусе звезды, и тут спрос на него будет огромный.