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Петржела: «Ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность»

16 июля 2022, 13:47

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов вряд ли перейдет в европейский топ-клуб.

Сейчас Черчесов на волне успеха, но это в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» доминирует последние годы. Конечно, заслуга Черчесова в этом успехе есть. Но никто из руководителей топ-клубов не будет на это смотреть.

К русским в Европе непростое отношение. Так что ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность тренера. Его следующим местом работы будет российский клуб. Черчесов вернется в Россию в статусе звезды, и тут спрос на него будет огромный.

Ранее клуб Черчесова вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 18:12
А ему-то что?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 15:51
Петруччо озвучил то , что всем и без него известно.
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 15:45
А может и предложат....
112910415
112910415
16 июля в 15:11
Как-то так
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 14:52
Ему место только в Госдуме
DXTK
DXTK
16 июля в 14:44
А Петржела какие сам ТОП клубы Европы тренировал, чтобы делать такие заявления? куда его звали то хоть или всем рассказывает что он первый проложил тропу в великом Зените?

Можно как Черчесов возглавить лидера Фернцвареш и взять Золотой дубль, а можно как Почеттино прейти по середине сезона в ПСЖ и пропустить середняк выше себя, разница все же огромная, но сравнить есть с чем.

PS В Англии ни один британский тренер не возглавит даже внутри АПЛ местный ТОП клуб, а про другие чемпионаты и подавно, вот кого можно вспомнить в 21 веке кто из английских тренеров в другом чемпионате выиграл хоть что-то? я назову Стива Макларена титул в голандции с Твенте 10 года. Раз их тренеров никуда не зовут, а что говорить про российских., ведь англичани скажем родоначальныики футбола .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 14:43
Зато ни у одного европейского топ-клуба нет шанса, что их будет тренировать полевой командир. А Петержеле до полевого командира, как до Луны одним местом).
альсато
альсато
16 июля в 14:13
предложат!..и не только Черчесову...и не только в футболе....в интересное время живем))))
drug01
drug01
16 июля в 14:11
Главное у него есть результат!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 июля в 14:07
Ну да, такая история.
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