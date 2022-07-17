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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Левандовски оставил прощальное послание «Баварии»

17 июля 2022, 05:49

После официального перехода в «Барселону» польский форвард Роберт Левандовски попрощался с мюнхенской «Баварией».

Польский нападающий поблагодарил мюнхенский клуб за поддержку, которую он получил в течение восьми сезонов

Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, членов тренерского штаба, руководство клуба и всех, кто всегда поддерживал меня и помог нам выиграть трофеи для «Баварии». Я горжусь тем, чего мы добились вместе. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что именно вы делаете «Баварию» особенным клубом, которым он является. Мне выпала честь провести 8 прекрасных лет с этим клубом и его болельщиками, которые навсегда останутся в моем сердце.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
17 июля в 16:57
Точно могу сказать, что от ухода Роберта, Бавария
слабее не станет, как не станет сильнее Барселона,
от его прихода…
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
17 июля в 14:11
Ты изменил чтоли свое мнение,ты писал на днях обратное.
Левандовски решил обосноваться в Барселона и после фт карьеры жить на берегу моря,где прекрасный климат и пейзаж.
Брулин
Брулин
17 июля в 12:34
Поздравляю фанатов Барсы. Хороший трансфер
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 июля в 10:22
Хорошо сделал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 08:32
Теперь 8 лет бейся за Барсу!
Elliada
Elliada
17 июля в 08:23
Через год назад будет проситься. Ла Лига это не дворовой чемпионат.
stanichnik
stanichnik
17 июля в 08:14
Мог бы славно завершить карьеру в Германии.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ 6khrnvmtjrym (раскрыть)
17 июля в 08:06, ред.
Тоже не понимаю, в Баварии он мог быть легендой.
Наверное все началось с переходом Сане, где Бавария предложила высокий оклад, после чего Коман, Гнабри и Левандовски тоже требовали повышения оклада. Вина хоть и небольшая у Баварии тоже есть, так как Сане который является ноунеймом для Баварии и их болельщиков и ничего пока не сделал, сразу получал высокий оклад, когда те пахари которые тащили Баварию получали меньше. Может даже дело не в деньгах, а в самом отношении. А в Барселоне ему и платить будут больше, а если принесет пользу его будут уважать. Хотя сама Барселона на данный момент в кризисе и это не самое лучшее место для топ футболиста. Но если Левандовски хочет перехода в Барселону, значит ему виднее.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 07:24
да неужели?)
6khrnvmtjrym
6khrnvmtjrym
17 июля в 06:40
И зачем было уходить после таких прекрасных 8-ми лет...
1 984
1 984
17 июля в 06:34
Добрый день!
Есть предложение по улучшению.
Зачастую я делаю ставки с телефона (гораздо чаще, чем с компьютера) и думаю в этом не одинок. Перед ставкой я, как правило, пользуюсь двумя информационными вкладками: турнирная таблица и история встреч. Но вот какая оказия - если команды ранее между собой не встречались, то история встреч отсутствует (с компьютера есть). А в этой вкладке, помимо собственно игр между собой есть информация о 5 последних домашних и 5 последних выездных играх команд (зачастую очень ценная). Я понимаю, что можно всё это увидеть зайдя в профили каждой команды отдельно, но это слишком долгий путь, к тому же нет сравнительной наглядности. Так вот просьба - можно эту вкладку сделать активной для всех игр, просто, в случае необходимости, пометить, что команды ранее не встречались.
Mangur
Mangur
17 июля в 06:24
Удачи на новом месте
протон
протон
17 июля в 06:07, ред.
Радует когда одноклубники (все кто на сайте) получают призы)
Carradona
Carradona
17 июля в 05:54, ред.
Забьёт 10 мячей и будет продан в Байер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 05:53
Ладно хоть попрощался...
протон
протон
17 июля в 05:53
Ну я понимаю, что фанаты Баварии, которые каждый раз удивляются, что с ними оказывается можно также, как и они с Бундеслигой, адепты культа заслуженного 7-ого золотого и диванные геополитики сейчас много чего доброго ему в след напишут.

А по-моему все правильно сделал и удачи ему в новом чемпионате.
Гость
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