Левандовски оставил прощальное послание «Баварии»

После официального перехода в «Барселону» польский форвард Роберт Левандовски попрощался с мюнхенской «Баварией».
Польский нападающий поблагодарил мюнхенский клуб за поддержку, которую он получил в течение восьми сезонов
Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, членов тренерского штаба, руководство клуба и всех, кто всегда поддерживал меня и помог нам выиграть трофеи для «Баварии». Я горжусь тем, чего мы добились вместе. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что именно вы делаете «Баварию» особенным клубом, которым он является. Мне выпала честь провести 8 прекрасных лет с этим клубом и его болельщиками, которые навсегда останутся в моем сердце.
Наверное все началось с переходом Сане, где Бавария предложила высокий оклад, после чего Коман, Гнабри и Левандовски тоже требовали повышения оклада. Вина хоть и небольшая у Баварии тоже есть, так как Сане который является ноунеймом для Баварии и их болельщиков и ничего пока не сделал, сразу получал высокий оклад, когда те пахари которые тащили Баварию получали меньше. Может даже дело не в деньгах, а в самом отношении. А в Барселоне ему и платить будут больше, а если принесет пользу его будут уважать. Хотя сама Барселона на данный момент в кризисе и это не самое лучшее место для топ футболиста. Но если Левандовски хочет перехода в Барселону, значит ему виднее.
Наверное все началось с переходом Сане, где Бавария предложила высокий оклад, после чего Коман, Гнабри и Левандовски тоже требовали повышения оклада. Вина хоть и небольшая у Баварии тоже есть, так как Сане который является ноунеймом для Баварии и их болельщиков и ничего пока не сделал, сразу получал высокий оклад, когда те пахари которые тащили Баварию получали меньше. Может даже дело не в деньгах, а в самом отношении. А в Барселоне ему и платить будут больше, а если принесет пользу его будут уважать. Хотя сама Барселона на данный момент в кризисе и это не самое лучшее место для топ футболиста. Но если Левандовски хочет перехода в Барселону, значит ему виднее.