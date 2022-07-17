Левандовски оставил прощальное послание «Баварии»

После официального перехода в «Барселону» польский форвард попрощался с мюнхенской «Баварией».

Польский нападающий поблагодарил мюнхенский клуб за поддержку, которую он получил в течение восьми сезонов

Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, членов тренерского штаба, руководство клуба и всех, кто всегда поддерживал меня и помог нам выиграть трофеи для «Баварии». Я горжусь тем, чего мы добились вместе. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что именно вы делаете «Баварию» особенным клубом, которым он является. Мне выпала честь провести 8 прекрасных лет с этим клубом и его болельщиками, которые навсегда останутся в моем сердце.