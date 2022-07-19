Тен Хаг объяснил, почему МЮ покупает игроков из Нидерландов

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19 июля 2022, 06:44

Тренер «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, что хотел бы подписать английских игроков, но их стоимость слишком высока.

«Манчестер Юнайтед» подписал Тайрелла Маласию и Лисандро Мартинеса из клубов Эредивизи, а Кристиан Эриксен стал известен в «Аяксе» и тренировался под руководством Тен Хага, когда был свободным агентом в начале этого года.

Тен Хаг также нацелился на центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера и вингера амстердамского клуба Антони. Также «Манчестер Юнайтед» продолжает преследовать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, которого Тен Хаг тренировал в «Аяксе» в течение 18 месяцев.