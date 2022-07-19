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Тен Хаг объяснил, почему МЮ покупает игроков из Нидерландов

19 июля 2022, 06:44

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на том, что хотел бы подписать английских игроков, но их стоимость слишком высока.

«Манчестер Юнайтед» подписал Тайрелла Маласию и Лисандро Мартинеса из клубов Эредивизи, а Кристиан Эриксен стал известен в «Аяксе» и тренировался под руководством Тен Хага, когда был свободным агентом в начале этого года.

Тен Хаг также нацелился на центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера и вингера амстердамского клуба Антони. Также «Манчестер Юнайтед» продолжает преследовать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, которого Тен Хаг тренировал в «Аяксе» в течение 18 месяцев.

Я хотел бы подписать английских игроков, но я думаю, что есть только один критерий — качество в сочетании с ценой. Похоже, английские игроки довольно дорогие. Это факт, который нельзя отрицать. В конце концов, все дело в качестве.

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Все комментарии
протон
протон ответ Carl Lewis (раскрыть)
19 июля в 23:46
Тен Хаг просто в доле с руководством Аякса
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
19 июля в 10:11
нидерландский манчестер
Carl Lewis
Carl Lewis
19 июля в 08:23
Ему конечно виднее
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 июля в 08:01
Просто он кроме голландцев никого и не знает.
Giallorossi
Giallorossi
19 июля в 06:51, ред.
Хаг там работал, в курсе всех дел.
drug01
drug01
19 июля в 06:45
Ему конечно виднее
Гость
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