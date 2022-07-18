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Де Лигт сегодня прилетит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

18 июля 2022, 00:39

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».

По информации источника, игрок завершит свой трансфер в начале недели.

18 июля 22-летний защитник прилетит в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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Все комментарии
3ton
3ton
18 июля в 08:57, ред.
ЦФ поискать не хотят ?
Или есть в команде нап , который будет так же забивать 50 голов
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 08:11
Удачи в новой команде.
Carl Lewis
Carl Lewis
18 июля в 08:00
Вот и славно. Вот это команда, Юве не подходил ему изначально.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 07:42
Хороший вариант для обеих сторон
x2bz87prhw7v
x2bz87prhw7v
18 июля в 05:44
Это было ожидаемо
Ironigor
Ironigor
18 июля в 00:41
Ну что тут скажешь, Удачи тебе в Deutschland !
протон
протон
18 июля в 00:40
Ну что ж, удачи Маттейсу в Мюнхене, возможно там он выйдет на новый уровень, в Юве был хорош в целом, но стеной в защите к сожалению не стал в силу ряда причин, в первую очередь неподходящего футбола для его манеры игры.
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