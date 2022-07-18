Де Лигт сегодня прилетит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».
По информации источника, игрок завершит свой трансфер в начале недели.
18 июля 22-летний защитник прилетит в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».
По информации источника, игрок завершит свой трансфер в начале недели.
18 июля 22-летний защитник прилетит в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Или есть в команде нап , который будет так же забивать 50 голов
Или есть в команде нап , который будет так же забивать 50 голов