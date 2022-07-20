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«Аякс» подписал защитника сборной Нигерии и «Рейнджерс» Басси

20 июля 2022, 15:22

«Аякс» подписал защитника сборной Нигерии и «Рейнджерс» Кэлвина Басси, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Контракт аяксидов с 22-летним футболистом рассчитан на срок до 2027 года.

За трансфер «Аякс» заплатит 23 млн евро, за счет бонусов сумма может возрасти до 26,5 млн.

Басси играл за «Рейнджерс» с 2020 года.

«Аякс» подписал защитника сборной Нигерии и «Рейнджерс» Басси

Ранее сообщалось, что «Аякс» интересуется защитником сборной Украины.

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 23:13
Рейнджерс отлично продает в последнее время.

этот парень за 23 млн ушел, в январе правого заща Натана Паттерсона «Эвертону» за 19 млн евро отдали.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 17:01, ред.
Аякс просто красавчики, продолжает делать бизнес !
Один из лучших футбольных бизнес проектов мирового футбола ⚽️ !
Учись Россия и не только !
1 984
1 984
20 июля в 15:29
Добро пожаловать.
pz85qfwp42de
pz85qfwp42de
20 июля в 15:25
Желаем удачи в игре
Гость
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