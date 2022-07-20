«Аякс» подписал защитника сборной Нигерии и «Рейнджерс» Басси

«Аякс» подписал защитника сборной Нигерии и «Рейнджерс» Кэлвина Басси, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.
Контракт аяксидов с 22-летним футболистом рассчитан на срок до 2027 года.
За трансфер «Аякс» заплатит 23 млн евро, за счет бонусов сумма может возрасти до 26,5 млн.
Басси играл за «Рейнджерс» с 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Аякс» интересуется защитником сборной Украины.
этот парень за 23 млн ушел, в январе правого заща Натана Паттерсона «Эвертону» за 19 млн евро отдали.
этот парень за 23 млн ушел, в январе правого заща Натана Паттерсона «Эвертону» за 19 млн евро отдали.
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