Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2022/2023

Дибала: «Скорость и решительность „Ромы“ сыграли ключевую роль»

20 июля 2022, 14:36

Нападающий Пауло Дибала прокомментировал подписание контракта с «Ромой».

Дни, которые привели к тому, что я подписал этот контракт, были наполнены большим количеством эмоций. Скорость и решительность, которыми «Рома» продемонстрировала, как сильно она хочет меня, сыграли ключевую роль.

Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуриньо, работать с которым будет честью.

Как соперник, я всегда восхищался атмосферой, созданной болельщиками ”Ромы" — теперь я не могу дождаться возможности поприветствовать их в этой футболке.

Дибала: «Скорость и решительность „Ромы“ сыграли ключевую роль»

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Маг_тм (раскрыть)
21 июля в 16:27
Всегда? С 2013 по 2021 год занимая места 5-10?
Маг_тм
Маг_тм ответ SonicStar (раскрыть)
21 июля в 07:22
Эти команды которых ты перечислил были топами очень давно, нынешнее поколение даже не знает, или забыли что они когда то были сильными, они уже лет 20 стали слабыми, а Милан всегда держал бренд на высоте, и очень много легендарных игроков играло в нем. Также как и МЮ.
SonicStar
SonicStar ответ Маг_тм (раскрыть)
21 июля в 03:43
Почему тогда Бенфика, Порту, Ноттингем Форест не считаются топ-клубами? У них хорошая история. Аякс почему не топ, он и ЛЧ выигрывал чаще упомянутого тобой МЮ. Торино, Дженоа, Болонья, Про Верчелли, по твоей логике, тоже топ? Все дело ведь только в истории
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 22:59, ред.
Я не застал 90-е , сам 94 года рождения,но помню 2000,эх было время.
протон
протон
20 июля в 22:55
Может обретёт стабильность при Моуриньо.Тот же нестабильный Озил играл на топ уровне при нем
Маг_тм
Маг_тм ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 22:26
Рома середняк, такие клубы как Милан, МЮ, Барселона, топом делает их история, в каком бы трудном положении они не были на данный момент, и игроки всегда стремятся туда перейти.
SonicStar
SonicStar ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
20 июля в 20:07
Да...вернуть бы 90-е, когда Серия А тотально доминировала в Европе )
И я всерьез настраивать, что Рома сможет вслед за ЛК ещё и ЛЕ выиграть. При среднем составе во главе с Фонсекой дошли до полуфинала. Сейчас усилятся и вперёд за трофеем ) Рома могла и раньше топ стать, если бы лысый Мончи не продал Алиссона, Салаха, Наингголана, Строотмана..дошли до полуфинала ЛЧ, нужно было точечно устоять состав, но детище Сабаттини просто распродали и Рома откатилась в зону ЛЕ, эх (
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 19:42
Надеюсь Рома и Лацио станут конкурентоспособными как раннее, Пятерка Юве,Милан,Интер,Рома,Лацио между собой буду разыгрывать скудо и в Европе шуметь.Я очень обрадовался победе Ромы в ЛК,все таки первый трофей для Италии за 12 лет.
SonicStar
SonicStar ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
20 июля в 18:38
Я и не говорил, что Рома топ-клуб ) но в отличии балаболка Паллотты я вижу, что Фридкины реально стремятся вывести Рому в топы. Я раньше не любил Моура, но взял и сразу выиграл первый трофей за 14 лет. Его критикуют за то, что он много жалуется на судей, но после 7 матчей в прошлой серии А Ромы отстраняли арбитров за грубейшие ошибки. Ну и как не крути, но более крутые игроки реально хотят поработать с Моуром, что тоже плюс )
SonicStar
SonicStar ответ Zhgoon (раскрыть)
20 июля в 18:34
Как я писал раньше, Ноттингем Форест тоже был на вершине и? Это топ-клуб?в этом году Скудетто разыграют Интер и Юве. Милан скудо взял, потому что конкуренты не слились позорно из ЛЧ. Но я очень надеюсь, что Милан хотя бы из группы ЛЧ выйдет в этом сезоне
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 16:40
Мне нравится Рома,но пока менталитет не топ-клуба,как Юве,Милан,Интер не привлекают футболистов.
Zhgoon
Zhgoon ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 16:30
Пхах. «Милан» был на вершине, был в кризисе, скоро опять на вершину и так далее как и любой клуб в мире. «Рома» — это просто середняк.
SonicStar
SonicStar ответ Рома Олейник (раскрыть)
20 июля в 15:52
Ну в свое время и Ноттингем Форест феерил и что? По идее туда должны идти игроки крутые. Выиграли 2 КЕЧ, МС и ПСЖ ниразу. В нынешнее время Милан далеко не топ. Рома тоже, но и середняком ее назвать нельзя
Рома Олейник
Рома Олейник ответ SonicStar (раскрыть)
20 июля в 15:45
Исторически Милан круче. Я за них не болею, но считаю так.
Рома Олейник
Рома Олейник
20 июля в 15:43
Странно. А где слова о том, что мечтал играть за Рому с пелёнок?
SonicStar
SonicStar ответ Zhgoon (раскрыть)
20 июля в 15:42, ред.
А давно ли Милан топом стал? Выиграли скудетто по глупости Интера )

За последние 10 лет, не считая этого сезона, только один раз в 3ку попал. А так 5-10 место. Рома же долгое время стабильно в 3ке была.

Как там Милан в еврокубках играет? Ах да, в ЛЧ за 10 лет только 1 раз и последнее место в группе, браво. Рома за последние 4 года 2 раза выходила в 1/2 еврокубков и выиграла ЛК. Так что кто середняк?
Zhgoon
Zhgoon
20 июля в 15:19
Странное в-общем решение. Высококлассный игрок, без работы бы не остался, но решил идти в клуб-середняк без трофеев, который не играет в ЛЧ. Видимо, Моуриньо и римская мафия взяли в заложники его семью. Иначе объяснить не могу.
ballak144
ballak144 ответ Mangur (раскрыть)
20 июля в 14:47
И где же они?)
Mangur
Mangur
20 июля в 14:37
Как бы так, но понтов много
pzx4en89mveh
pzx4en89mveh
20 июля в 14:36
Это важные качества
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 