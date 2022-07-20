Дибала: «Скорость и решительность „Ромы“ сыграли ключевую роль»

Нападающий прокомментировал подписание контракта с «Ромой».

Дни, которые привели к тому, что я подписал этот контракт, были наполнены большим количеством эмоций. Скорость и решительность, которыми «Рома» продемонстрировала, как сильно она хочет меня, сыграли ключевую роль.

Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуриньо, работать с которым будет честью.

Как соперник, я всегда восхищался атмосферой, созданной болельщиками ”Ромы" — теперь я не могу дождаться возможности поприветствовать их в этой футболке.