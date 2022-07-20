Дибала: «Скорость и решительность „Ромы“ сыграли ключевую роль»

Нападающий Пауло Дибала прокомментировал подписание контракта с «Ромой».
Дни, которые привели к тому, что я подписал этот контракт, были наполнены большим количеством эмоций. Скорость и решительность, которыми «Рома» продемонстрировала, как сильно она хочет меня, сыграли ключевую роль.
Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуриньо, работать с которым будет честью.
Как соперник, я всегда восхищался атмосферой, созданной болельщиками ”Ромы" — теперь я не могу дождаться возможности поприветствовать их в этой футболке.
За последние 10 лет, не считая этого сезона, только один раз в 3ку попал. А так 5-10 место. Рома же долгое время стабильно в 3ке была.
Как там Милан в еврокубках играет? Ах да, в ЛЧ за 10 лет только 1 раз и последнее место в группе, браво. Рома за последние 4 года 2 раза выходила в 1/2 еврокубков и выиграла ЛК. Так что кто середняк?
За последние 10 лет, не считая этого сезона, только один раз в 3ку попал. А так 5-10 место. Рома же долгое время стабильно в 3ке была.
Как там Милан в еврокубках играет? Ах да, в ЛЧ за 10 лет только 1 раз и последнее место в группе, браво. Рома за последние 4 года 2 раза выходила в 1/2 еврокубков и выиграла ЛК. Так что кто середняк?