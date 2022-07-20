«Рома» анонсировала подписание Дибалы

«Рома» в клубных соцсетях анонсировала подписание контракта с нападающим Пауло Дибалой.
Аргентинский игрок переходит в римский клуб на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Ювентусом».
По информации СМИ, контракт «Ромы» с Дибалой рассчитан до июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро.
Ну а так что, по мне, так даже в Хамесе и Коутиньо (у которых тоже карьера могла сложиться лучше) было видно больше задатков. А Дибалу новым Месси с юных лет называли, облизывали постоянно и говорили - ну вот погодите, вот-вот он должен выстрелить...и так всю дорогу. Рома или Тоттенхэм (куда его раньше слухи отправляли) его реальный и чёткий уровень. Не выше не ниже...
Ну а так что, по мне, так даже в Хамесе и Коутиньо (у которых тоже карьера могла сложиться лучше) было видно больше задатков. А Дибалу новым Месси с юных лет называли, облизывали постоянно и говорили - ну вот погодите, вот-вот он должен выстрелить...и так всю дорогу. Рома или Тоттенхэм (куда его раньше слухи отправляли) его реальный и чёткий уровень. Не выше не ниже...