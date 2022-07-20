Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2022/2023

«Рома» анонсировала подписание Дибалы

20 июля 2022, 13:10

«Рома» в клубных соцсетях анонсировала подписание контракта с нападающим Пауло Дибалой.

Аргентинский игрок переходит в римский клуб на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Ювентусом».

По информации СМИ, контракт «Ромы» с Дибалой рассчитан до июня 2025 года.

«Рома» анонсировала подписание Дибалы

Ранее сообщалось, что стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро.

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
20 июля в 22:43
Ну чтож, Удачи
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
20 июля в 20:35
А че все гонят на пацана, пацанчик этот невинная кукла у боссов Италянской мафии
h8w3um88q8cb
h8w3um88q8cb
20 июля в 18:04
Пошел на понижение
ballak144
ballak144 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
20 июля в 15:56
Видимо у нас разные понятия о капризности. Он совершенно не капризный, не могу говорить за момент продления контракта, но не думаю что там все так просто. Самая главная проблема Паоло в голове и не хватке характера, ну и лидерских качеств, талантом он не обделен, но множество факторов повлияло на его карьеру. Надеюсь все у него получится в Роме.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
20 июля в 14:33
Странно что такую "ценность" никто не подписал из грандов. 6млн? Весной Паша требовал 10! Выходит боссы у Юве что то понимают.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ballak144 (раскрыть)
20 июля в 14:23
Капризный не в смысле медийности, как Неймар или Стерлинг, а в смысле отношения к своему ремеслу. Капризный потому, что разговоров о нем много а выхлопу практически нет. Парень за несколько лет практически не продвинулся в прогрессе в плане футбола, хотя, его возраст не то чтобы позволяет, но, даже способствует этому. Идя "от противного", можно заключить следующее - не был бы капризным, уже давно бы сменил клуб или тренировался бы усерднее или делал бы хоть что-то, чтоб спрогрессировать или подтвердить свой статус. Он же несколько лет сидел на попе ровно практически не получая игровой практики и его все устраивало. Как по мне, так это самые настоящие капризы, как-то так
ballak144
ballak144 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
20 июля в 14:02
А можно поподробнее в чем он капризный? За столько лет ни намёка на капризность не заметил, вы видимо внимательнее следили за ним, так что надеюсь просветите.
ballak144
ballak144 ответ shlomo (раскрыть)
20 июля в 14:00
В Хамесе? Ну не знаю…
Imrebellion
Imrebellion
20 июля в 13:54
это один из персонажей, кого в аргументах приводят что супер потенциальный игрок, но Месси ему все дороги перекрывает) Потом после прихода Роналду оказалось что он не такой уж и топ))
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 13:36
Это точно,капризный мальчик.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 13:22
Моур соскучился по капризным мальчикам?)
shlomo
shlomo
20 июля в 13:21
Привкус разочарования, ибо казалось, что вот-вот Пауло возьмёт следующую ступень карьерную, а вышло так, что и не понятно особо, когда у него был пик. Смазанная карьера, хотя Рома и не плохой вариант.

Ну а так что, по мне, так даже в Хамесе и Коутиньо (у которых тоже карьера могла сложиться лучше) было видно больше задатков. А Дибалу новым Месси с юных лет называли, облизывали постоянно и говорили - ну вот погодите, вот-вот он должен выстрелить...и так всю дорогу. Рома или Тоттенхэм (куда его раньше слухи отправляли) его реальный и чёткий уровень. Не выше не ниже...
allemz
allemz
20 июля в 13:17
Пророчили будущее подобно Месси и Марадоны, доверили 10 номер Дель Пьеро, затем сднился, вот такая вот история, краткая и понятная)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 