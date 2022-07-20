«Рома» анонсировала подписание Дибалы

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20 июля 2022, 13:10

«Рома» в клубных соцсетях анонсировала подписание контракта с нападающим .

Аргентинский игрок переходит в римский клуб на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Ювентусом».

По информации СМИ , контракт «Ромы» с Дибалой рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро.