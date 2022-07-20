Гвардиола подтвердил, что Зинченко перейдёт в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды Александр Зинченко перейдет в «Арсенал».
Зинченко переходит в «Арсенал».
Зинченко играет за «Сити» с 2016 года. В манчестерский клуб он перешел из «Уфы».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды Александр Зинченко перейдет в «Арсенал».
Зинченко переходит в «Арсенал».
Зинченко играет за «Сити» с 2016 года. В манчестерский клуб он перешел из «Уфы».
Зинченко - это явно не уровень МС и даже вообще не уровень АПЛ.
Легкие прогулки по бровке в течении всего матча - это все на что способен Александр.
На обострение парень не идет, в дриблинг тоже не хочет идти, а скорее просто не может, его у него нет.
Арсенал сделает огромную глупость если подпишет этого тихохода .
Поглядим чем все это закончится.
Зинченко - это явно не уровень МС и даже вообще не уровень АПЛ.
Легкие прогулки по бровке в течении всего матча - это все на что способен Александр.
На обострение парень не идет, в дриблинг тоже не хочет идти, а скорее просто не может, его у него нет.
Арсенал сделает огромную глупость если подпишет этого тихохода .
Поглядим чем все это закончится.