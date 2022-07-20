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Гвардиола подтвердил, что Зинченко перейдёт в «Арсенал»

20 июля 2022, 11:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды Александр Зинченко перейдет в «Арсенал».

Зинченко переходит в «Арсенал».

Зинченко играет за «Сити» с 2016 года. В манчестерский клуб он перешел из «Уфы».

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 22:18
Все кто, говорят, что он был суперполезен, что без него Сити не стал бы чемпионом и тд и тп, наверное смотрели пару матчей. Он был полезен иногда и всегда выходил очень мотивированным. Против сильных команд он слаб, против слабых он погоды не делал особо. При здоровых Канселу, Уокера и даже прости господи уголовника Менди он не попадал не то что в состав, даже в заявку. Все его многочисленные игры начинались со 2 половины сезона, когда ставить было банально некого. Плюс прошлогодняя критика состава на финал поставила конец его карьере в Сити окончательно. Но уголовка Менди дала ему еще год. Спасибо Александру за все, но я рад его переходу.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 июля в 13:12, ред.
Ну так почему тебя это удивляет? Артета один из чародеев школы Пепса, в аналогичный футбол играет, с кем поведешься - того и наберешься) А Зинченко дешевый и проверенный вариант под вату, сомневаюсь, что ему дадут больше на какого-нибудь Матеуса Нуньеса из Спортинга
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
20 июля в 13:09
Так то, что Эду и неоновый ковбой на дне дна, это понятно.

Купить игрока ценой 25 лямов за 30 - это для них невероятный успех.

Вот то, что Артета, которому практически все трансферные запросы удовлетворяют в последнее время, выбирает именно Зинченко, вот это вызывает страдания.
allemz
allemz
20 июля в 13:06
Во умора будет, если Микель начнет его использовать на родной позиции, ахахаха, его лысый каталошка на протяжении 6 лет программировал под левого защитника)))
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 июля в 13:02, ред.
Спасибо за легкие 30+2 лимонов за игрока на подхвате, хоть и трансфермаркт его в 25 оценивает, тут даже не знаю что думать болелам-канонирам)) Хотя после трансфера Пепе из Лилля, думаю, вы уже с богатым опытом))
allemz
allemz
20 июля в 12:58, ред.
Думал, в итоге рассосется и Зина останется, но всё куда серьезнее))
Амбиции Артеты могущественны и неподвластны почти никому, я капитулирую
Ironigor
Ironigor
20 июля в 12:58
Я вообще не понимаю, кто его продвигает.
Чей он цуКааа родственник !?? )))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 июля в 12:48
Я вообще в шоке. Куда мы идём... Уже в середине прошлого сезона какая-то капля надежды появилась в отношении Грача, но глядя на то, как он опять вместо бойцов сбитых летчиков набирает, понятно, что с ним в принципе мимо кассы.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 июля в 12:42
Подписываюсь!!! У Зинченко на лбу всё написано....
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 12:29, ред.
Гвардиола знает что делает.

Зинченко - это явно не уровень МС и даже вообще не уровень АПЛ.

Легкие прогулки по бровке в течении всего матча - это все на что способен Александр.

На обострение парень не идет, в дриблинг тоже не хочет идти, а скорее просто не может, его у него нет.

Арсенал сделает огромную глупость если подпишет этого тихохода .

Поглядим чем все это закончится.
Capral
Capral ответ Знатог (раскрыть)
20 июля в 12:28
В тульский таких не берут.
Знатог
Знатог
20 июля в 12:25
В тульский?
Capral
Capral
20 июля в 12:07
Конец Арсеналу. Увы....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 11:57
Сити медленно но верно перетекает в Арсенал) третий кадр щас отправится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 11:51
Зинченко в Арсенале,круто!
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