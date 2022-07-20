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«Футбольный клуб без денег, который покупает всех кого захочет». Все в шоке от трансферов «Барсы»

20 июля 2022, 13:40
Жоан Лапорта и Хави
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Аспиликуэта Сезар
Аспиликуэта Сезар
Защитник
Кессье Франк
Кессье Франк
Полузащитник
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А это точно законно и безопасно?

«Барса» сделала «невозможное»

Они говорили, что «Барселона» на грани банкротства. Они говорили, что «Барселона» не может подписать Холанда, Левандовского и других звезд. Кто такие эти «они»? Многочисленные пессимистично настроенные инсайдеры, которые ножищами в тяжелых сапогах топтали искорки фанатских надежд по весне, когда появлялись слухи о приезде того или иного футболиста на «Камп Ноу». А еще официальные лица, в том числе президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который еще полтора месяца назад был категоричен:

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем. Они знают, что должны сделать: продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать. Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовского.

Получается, «Барселона» сделала «невозможное», подписав Роберта и еще четырех футболистов? Никто не ждал от каталонцев такой прыти на трансферном рынке.

«Барселона» этим летом потратила уже 100+ млн евро за пятерку новичков

За Левандовского отдали 45 миллионов евро, но Роберт не самый дорогой новичок «Барселоны» этим летом. Рафинья из «Лидса» обошелся в 58 миллионов, причем бразильца вытащили из-под носа у «Челси», где его хотел видеть Томас Тухель. Остальные трое новичков пришли свободными агентами, но вы прекрасно понимаете, что бесплатных трансферов на таком уровне не бывает: Франк Кессье и Андреас Кристенсен получили подъемные, «Барса» взяла на себя гарантии по зарплатам.

Конечно, это не безумные траты, как при Жозепе Бартомеу, когда осыпали золотом Коутиньо, Гризманна и Дембеле, но весьма чувствительная нагрузка на бюджет еще не полностью выздоровевшего в финансовом плане клуба. К слову, Усман Дембеле и является пятым новичком «Барселоны» в текущее трансферное окно, пусть это на первый взгляд и не кажется очевидным. Но фактически предыдущий контракт француза истек 30 июня, а новый он подписал 14 июля. Две недели Дембеле был свободным агентом, и зарегистрируют его как нового игрока.

Каталонцы не собираются останавливаться

Самое удивительное, что трансферная кампания «Барселоны» не завершена. Каталонцы договариваются с «Севильей» по Жулю Кунде, собираются выманить из «Челси» Сезара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, а еще имеют виды на Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Приезд португальца связан с объективными и вряд ли преодолимыми сложностями, а вот защитники на «Камп Ноу» точно появятся, правда необязательно все и сразу.

Сделки по Кунде, Аспиликуэте и Алонсо связаны незримой нитью, ведь французский центрбек из «Севильи» является ключевой целью «Челси», и если «Барса» вновь перейдет «синим» дорогу, в Лондоне обещают максимально затруднить переход в стан «блаугранас» двух испанских защитников. Скорее всего, здесь Жоану Лапорте придется согласиться на некий компромисс. Ну, или забрать Кунде, а дальше действовать по обстоятельствам.

Продажи неизбежны, хотя «Барселона» их старательно оттягивает

Новая правящая хунта «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой улучшила финансовый климат вокруг клуба: хорошие деньги в казну принесла продажа прав на нейминг стадиона, также «Барса» рассталась с 25% принадлежащих ей телеправ и 50% бизнеса по продаже атрибутики, чтобы разом получить порядка 330 миллионов евро, благодаря которым и стали возможны текущие трансферы.

Однако долг в 1.2 миллиарда евро никуда не делся, да и другие ограничения никто не отменял. Например, под нынешний потолок зарплат в Ла Лиге уместить текущий состав будет проблематично, хотя в «Барсе» ввели жесткий внутренний контроль выплат футболистам, даже разбили их на соответствующие категории.

Но без продаж все же не обойтись, причем клубу необходима крупная сделка, читай — продажа Френки де Йонга. Также уйдет Мемфис Депай, а еще возможны неожиданные потери, которые после подписания стольких новичков, согласно задумке боссов, не должны восприниматься слишком болезненно. В частности, уйти может талантливый Гави, чей контракт истекает в 2023 году, и чье окружение не согласно на предложенные «Барсой» условия.

«Барселона» идет ва-банк

Лучше всех происходящее описал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн:

Это единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых захочет. Не знаю, как они это делают. Это как-то странно и немного безумно.

То, что делает «Барселона», и вправду странно и безумно. Многим кажется, что клуб с долгом в 1.2 миллиарда евро не должен себя вести так безрассудно. Подписывая звездных новичков, «Барселона» приближает свое спасение или свой крах? Стратегия Жоана Лапорты понятна, он пошел по пути многих игроманов, которые повышают ставки, когда начинают проигрывать.

У «Барсы» было два очевидных пути для преодоления финансового кризиса, которые работают даже на бытовом уровне: если у вас проблемы с деньгами, нужно или меньше тратить, или больше зарабатывать. Первый путь более медленный, но более надежный, второй — условно быстрый, но небезопасный. Подписание новичков не является признаком выздоровления «Барселоны», Левандовски и Ко — средства, с помощью которых Лапорта хочет спасти клуб.

Ставка на спортивные результаты и привлечение новых спонсоров за счет побед и знаменитостей в составе. «Барса» заплатила за этот шанс частью телеправ и половиной бизнеса по реализации атрибутики. Смелый ход, даже отчаянный. Может сработать, и тогда назовем Лапорту гением. Однако провал команды Хави или новый мировой кризис может добить «Барсу», которая жонглирует огненными шарами, стоя на тонкой ниточке над пропастью.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:18
Усиления знатные. Но действительно, клуб весь в долгах, а они и зимой больше всех закупились, и теперь вот летом уже.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:16
Спасибо за статью. В футбольном мире уже нет понятия равентсва. Одни команды будут лишать права выступать за надуманные поводы, а другие будут покупать топ-игроков даже имея все шансы стать банкротом. Просто все равны, но кто-то ровнее.

Так и живем.
VALMUR
VALMUR ответ arsenVS (раскрыть)
21 июля в 22:21
Зарплата месси и зарпла Левана ... это две большие разницы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 июля в 10:34
Наверное, всё таки, молодцы руководство Барсы, все ожидали, что они будут сидеть с пустой тарелкой, а они вон чего вытворяют... Правда, немного пугает несистемность этих трансферов, создаётся такое впечатление, что если бы свежеподписанные футболеры сами не ломились бы В Барсу, Барса так никого бы и не подписала. Отсюда вопрос - а действительно ли нужны все эти ребята Хави, Лапорте, Барселоне? Здесь, ответ даст только время. Помню, как скандально подписали Брэйтуэйта, когда, после закрытия трансферного окна, просто вынули игрока из команды, против воли этой команды и руководства и всех правил, и засунули в Барсу, заручившись поддержкой Ла Лиги, и что сейчас? А Пьянич, Коутиньо, Торрес и другие много счастья принесли?
Я это всё к чему - всегда будут игроки, что будут сломя голову стремиться попасть в Барсу, так уж исторически сложилось... Так, может, не всех их стоит подбирать да и вообще научиться не относиться к людям как к расходному материалу, понять, чего сами хотите?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 июля в 06:33, ред.
Норм. автор расписал..., но я б не стал так чрезмерно параллелить финансовую состоятельность клуба, с его спортивными успехами и перспективами. Тут видать многие забыли, что в 2015-м, когда "гранатовые" собрали все кубки в Испании, Европе и мире, Барселона уже находилась в нехилых долгах (несопоставимых с сегодняшними, но всё же). И потом..., Барселона совсем не одна такая "бесприданница": все топы сейчас, закредитованы вусмерть, то есть по сути - банкроты, если гипотетически их кредиторы, формально, предъявят по счетам..., начиная с 300 лямов Ливерпуля и заканчивая 1,2 лярдами Барселоны. Поэтому финансы живут и своей жизнью... Да что там говорить: тем кому тут за 50 с гаком наверняка помнят историю, когда генерал Де Голь вышел из НАТО и перевел доллары Франции в золото, предложив всему миру отказаться от "зелёного", как от эталона меновой стоимости. Янки тогда обос*ались по полной на вспыхнувшей волне финансового кризиса 60-х...
А потом... Ладно, чёт понесло меня...
NOVA
NOVA
20 июля в 22:21
вот было бы прикольно и отчасти справедливо, если б барсу признали банкротом и отправили бы в низшую лигу, вот тогда бы было б интересно посмотреть на левандовского, рафинью и ко, играющих в испанской сегунде!! а так конечно надо им запретить покупать игроков, пока хотя бы из минуса не выйдут!! вот будет облом, если вложенное бабло себя не оправдает, тогда точно надо будет криро покупать!!
3ton
3ton ответ DXTK (раскрыть)
20 июля в 22:09
Барселона и Лидс слишком разная весовая категория
Лидс жил на деньги владельца
3ton
3ton
20 июля в 22:07
Как Вы пишите эти статьи ?
Прежде чем писать , копните прошлое.
Лапорта делает тоже , что и при прошлом приходе.
Был приглашён Райкард .
А большинство трансферов были удачные , даже очень удачные .

Сначала пишут статьи , какая бедная Барсе и нет денег , а потом переобуваются.

Насколько надо быть далеким от футбола человеком и не понимать , что Барселона найдёт деньги на приобретение новых игроков .Что и вышло.
Да хоть 10 лярдов долгов .
Барселона сильно раскрученный бред и деньги найти не проблема.
Я даже представить не могу , на сколько надо загнать клуб в долги , чтобы был - конец
monah-10
monah-10
20 июля в 21:00
Ерунду написали, Барса и на лярд купит если захочет, вы поймите одно, покупать и платить контракт разные вещи. У клуба ограничения по зарплатам, т.е. контрактам, в ограничения не входят премиальные, бонусы, подъемные, и прочее, плюс по трансферам никаких ограничений, проблема только в одном очень трудно их заявить из-за ограничения зарплаты. На пальцах если объяснять: то к примеру клубу наложили ограничения в размере 100 р по зарплатам на всех игроков, и больше этой суммы ты не можешь платить, но плюс всякого рода бонусов, они могут утолить аппетиты игроков, другое дело, что контракт это гарантия то что ты получишь, а с бонусами другая история. Про кредиты да половина правды, им бы они и не нужны, но отчеты сдавать надо, на что купили, чем платите и т.д и т.п. Это как менты на иномарках но у всех автокредиты, потому что возникнет вопрос откуда деньги на это, хотя они и так без кредитов могут себе позволить. Это для тех кто в танке.
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
20 июля в 19:17
Ну раз его купили то логично что они расчитывают на титулы!
Хотя конечно далеко не факт что они(титулы) будут!
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
20 июля в 18:32
Не факт я думаю! С ходу в другой команде тяжело а тут еще и чемп другой! Да и чего греха таить Бавария в бундес далеко не Барса в Ла Лиге!
eleven LC
eleven LC ответ STVA 1 (раскрыть)
20 июля в 18:27
Вот и я так думаю
Но если его купили то значит они должны брать титулы,потому что поляк это гарантия 30-40 голов в сезоне,он один из лучших в мире!
arsenVS
arsenVS
20 июля в 17:25
По итогу отпустить Месси что бы через год взять Левандовского ?! Лапорта чертов гений ! Ключевое слово чертов ))
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
20 июля в 17:19
Думаю Левандовски далеко не панацея!
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 июля в 17:19
Согласен с Вами!Но думаю Аспиликуета принесет пользы Барсе!Не смотря на возраст!
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Hamman (раскрыть)
20 июля в 16:34
Золотые слова!!!
DXTK
DXTK
20 июля в 16:23
Барса таким темпами пойдет скоро по пути Лидса начала нулевых, набрав еще больше кредитов, скупая игроков с высокой зарплатой да еще и стариков, делая наверно акцент на ЛЧ, раз купили поляка и остальных, но в итоге не факт, что удастся что то выиграть, может привести окончательно к тому, что лопнет клуб.
eleven LC
eleven LC
20 июля в 15:21
Ну теперь с Левановским в нападении Барселона должна брать титулы иначе это будет провал!
Авансы выданы,ждём сезон!
Hamman
Hamman
20 июля в 14:24
«Займи у себя, сократив свои расходы» - Сократ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 июля в 13:56
Я в принципе не вижу тут причин для восторга, потому что, по факту, "Барселона" просто набрала ещё кредитов, хоть это и скрыто под "продажей прав", но, по факту, она уже заранее получила деньги, которые могла получить позднее, а, вернее, меньше, чем могла бы получить позднее, т.к. компания, которая купила права, должна была заложить свою маржу выгоды.

Если честно сказать, чем занимается Лапорта - тем же, чем занимался Бартоломеу. Берет очередные кредиты, увеличивает долг клуба, по факту, потому что они уже взяли из будушего, это тот же кредит.

По вложениям же Кессье - безусловный плюс, наверное, и Рафинья, но вот и Кристенсен, и Лёва за 45 миллионов, и уж тем более сомнительные усиления в лице давно косячещего Алонсо и уже возрастного Аспи...
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