«Футбольный клуб без денег, который покупает всех кого захочет». Все в шоке от трансферов «Барсы»

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20 июля 2022, 13:40

А это точно законно и безопасно?

«Барса» сделала «невозможное»

Они говорили, что «Барселона» на грани банкротства. Они говорили, что «Барселона» не может подписать Холанда, Левандовского и других звезд. Кто такие эти «они»? Многочисленные пессимистично настроенные инсайдеры, которые ножищами в тяжелых сапогах топтали искорки фанатских надежд по весне, когда появлялись слухи о приезде того или иного футболиста на «Камп Ноу». А еще официальные лица, в том числе президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который еще полтора месяца назад был категоричен:

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем. Они знают, что должны сделать: продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать. Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовского.

Получается, «Барселона» сделала «невозможное», подписав Роберта и еще четырех футболистов? Никто не ждал от каталонцев такой прыти на трансферном рынке.

«Барселона» этим летом потратила уже 100+ млн евро за пятерку новичков

За Левандовского отдали 45 миллионов евро, но Роберт не самый дорогой новичок «Барселоны» этим летом. Рафинья из «Лидса» обошелся в 58 миллионов, причем бразильца вытащили из-под носа у «Челси», где его хотел видеть Томас Тухель. Остальные трое новичков пришли свободными агентами, но вы прекрасно понимаете, что бесплатных трансферов на таком уровне не бывает: Франк Кессье и Андреас Кристенсен получили подъемные, «Барса» взяла на себя гарантии по зарплатам.

Конечно, это не безумные траты, как при Жозепе Бартомеу, когда осыпали золотом Коутиньо, Гризманна и Дембеле, но весьма чувствительная нагрузка на бюджет еще не полностью выздоровевшего в финансовом плане клуба. К слову, Усман Дембеле и является пятым новичком «Барселоны» в текущее трансферное окно, пусть это на первый взгляд и не кажется очевидным. Но фактически предыдущий контракт француза истек 30 июня, а новый он подписал 14 июля. Две недели Дембеле был свободным агентом, и зарегистрируют его как нового игрока.

Каталонцы не собираются останавливаться

Самое удивительное, что трансферная кампания «Барселоны» не завершена. Каталонцы договариваются с «Севильей» по Жулю Кунде, собираются выманить из «Челси» Сезара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, а еще имеют виды на Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Приезд португальца связан с объективными и вряд ли преодолимыми сложностями, а вот защитники на «Камп Ноу» точно появятся, правда необязательно все и сразу.

Сделки по Кунде, Аспиликуэте и Алонсо связаны незримой нитью, ведь французский центрбек из «Севильи» является ключевой целью «Челси», и если «Барса» вновь перейдет «синим» дорогу, в Лондоне обещают максимально затруднить переход в стан «блаугранас» двух испанских защитников. Скорее всего, здесь Жоану Лапорте придется согласиться на некий компромисс. Ну, или забрать Кунде, а дальше действовать по обстоятельствам.

Продажи неизбежны, хотя «Барселона» их старательно оттягивает

Новая правящая хунта «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой улучшила финансовый климат вокруг клуба: хорошие деньги в казну принесла продажа прав на нейминг стадиона, также «Барса» рассталась с 25% принадлежащих ей телеправ и 50% бизнеса по продаже атрибутики, чтобы разом получить порядка 330 миллионов евро, благодаря которым и стали возможны текущие трансферы.

Однако долг в 1.2 миллиарда евро никуда не делся, да и другие ограничения никто не отменял. Например, под нынешний потолок зарплат в Ла Лиге уместить текущий состав будет проблематично, хотя в «Барсе» ввели жесткий внутренний контроль выплат футболистам, даже разбили их на соответствующие категории.

Но без продаж все же не обойтись, причем клубу необходима крупная сделка, читай — продажа Френки де Йонга. Также уйдет Мемфис Депай, а еще возможны неожиданные потери, которые после подписания стольких новичков, согласно задумке боссов, не должны восприниматься слишком болезненно. В частности, уйти может талантливый Гави, чей контракт истекает в 2023 году, и чье окружение не согласно на предложенные «Барсой» условия.

«Барселона» идет ва-банк

Лучше всех происходящее описал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн:

Это единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых захочет. Не знаю, как они это делают. Это как-то странно и немного безумно.

То, что делает «Барселона», и вправду странно и безумно. Многим кажется, что клуб с долгом в 1.2 миллиарда евро не должен себя вести так безрассудно. Подписывая звездных новичков, «Барселона» приближает свое спасение или свой крах? Стратегия Жоана Лапорты понятна, он пошел по пути многих игроманов, которые повышают ставки, когда начинают проигрывать.

У «Барсы» было два очевидных пути для преодоления финансового кризиса, которые работают даже на бытовом уровне: если у вас проблемы с деньгами, нужно или меньше тратить, или больше зарабатывать. Первый путь более медленный, но более надежный, второй — условно быстрый, но небезопасный. Подписание новичков не является признаком выздоровления «Барселоны», Левандовски и Ко — средства, с помощью которых Лапорта хочет спасти клуб.

Ставка на спортивные результаты и привлечение новых спонсоров за счет побед и знаменитостей в составе. «Барса» заплатила за этот шанс частью телеправ и половиной бизнеса по реализации атрибутики. Смелый ход, даже отчаянный. Может сработать, и тогда назовем Лапорту гением. Однако провал команды Хави или новый мировой кризис может добить «Барсу», которая жонглирует огненными шарами, стоя на тонкой ниточке над пропастью.