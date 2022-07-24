Пивоваров: «Будущее Варелы в „Динамо“? Мы подождём, но доверие подорвано»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о позиции клуба по поводу ситуации с защитником Гильермо Варелой, который покинул расположение команды.
Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее Варелы в «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано.
Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт. Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются.
Простить можно, но вот обнять уже НИКОГДА не получится…"
Простить можно, но вот обнять уже НИКОГДА не получится…"