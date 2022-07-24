Пивоваров: «Будущее Варелы в „Динамо“? Мы подождём, но доверие подорвано»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о позиции клуба по поводу ситуации с защитником Гильермо Варелой, который покинул расположение команды.

Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее Варелы в «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано.

Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт. Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются.