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Пивоваров: «Будущее Варелы в „Динамо“? Мы подождём, но доверие подорвано»

вчера, 20:48

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о позиции клуба по поводу ситуации с защитником Гильермо Варелой, который покинул расположение команды.

Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее Варелы в «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано.

Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт. Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал. Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 21:54
уровень можно поднять через игры...молодым доверять надо
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59
В этой ситуации на ум приходит высказывание Льва Николаевича: "Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали…
Простить можно, но вот обнять уже НИКОГДА не получится…"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:50
Сейчас самое время для россиян, но вот их уровень...
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