Артур Нигматуллин: «Обязательно будем подниматься в турнирной таблице»

Голкипер «Пари НН» выразил досаду по поводу поражения своей команды в матче РПЛ против «Химок» (0:3).

Что произошло на 62 минуте? Несчастный случай. Когда я понял, что ошибся, попытался исправить ситуацию, но мяч, к сожалению, пересек линию ворот. Этот гол повлиял на исход матча… Было очень жарко, но все находились в равных условиях. В футболе бывает такое, когда игра идет до гола. Мы не забили, а соперник использовал мою ошибку. Это чисто психологический момент.

Сейчас только второй тур. Мы проанализируем эту игру, поймем, что делаем не так, и будем играть на победу в каждом матче. Обязательно будем подниматься в турнирной таблице. У нас есть все предпосылки для этого. А я обещаю исправиться.