Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Артур Нигматуллин: «Обязательно будем подниматься в турнирной таблице»

вчера, 19:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин выразил досаду по поводу поражения своей команды в матче РПЛ против «Химок» (0:3).

Что произошло на 62 минуте? Несчастный случай. Когда я понял, что ошибся, попытался исправить ситуацию, но мяч, к сожалению, пересек линию ворот. Этот гол повлиял на исход матча… Было очень жарко, но все находились в равных условиях. В футболе бывает такое, когда игра идет до гола. Мы не забили, а соперник использовал мою ошибку. Это чисто психологический момент.

Сейчас только второй тур. Мы проанализируем эту игру, поймем, что делаем не так, и будем играть на победу в каждом матче. Обязательно будем подниматься в турнирной таблице. У нас есть все предпосылки для этого. А я обещаю исправиться.

Все новости
Комличенко рассказал о стычке с Худяковым в матче «Локомотив» — «Ростов»
Сегодня, 01:38
Ледяхов: «„Спартаку“ необходим центральный защитник»
Сегодня, 01:27
Тарханов: «Смолов может догнать Кержакова в списке лучших бомбардиров РПЛ»
Сегодня, 01:22
Баринов: «Дай бог, чтобы у Варелы всё получилось»
Сегодня, 00:27
Жемалетдинов: «Удивлён голом Марадишвили, я даже вскочил со скамейки»
Сегодня, 00:10
Карпин: «Обидно, что не набрали три очка сегодня»
Вчера, 23:56
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:39
Что-то я много лулзов ловлю от послематчевых интервью.

Сначала Терехов, который просто провалил матч с ЦСКА, рассуждал о том, что он не прочь перейти в ЦСКА.

Теперь Нигматуллин, который лично сдал матч "Химкам", по-другому не назовешь, два мяча после его пасов сопернику, рассуждает про перспективы "Пари".

Кстати, зря он это делает, потому что в такой ситуации никакой нормальный игрок бы не стал давать такое интервью, неужели колется, что сдача была запланирована.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:15, ред.
История с Нигматуллиным, это история хирурга, который чихая продолжал делать надрез на теле пациента... Как сказал Артур: "Чисто психологический момент" (
av78zcrd8ypk
av78zcrd8ypk
вчера в 20:32
Ну что, бывает и хуже...
протон
протон
вчера в 20:17
Игрок поскользнулся, это несчастный случай. Сложно назвать привозом, хотя на ход матча сильно повлияло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:08
Первый гол обидный а потом пошло и поехало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:59
Если 3 0 лететь каждому,далеко не поднимешся!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 