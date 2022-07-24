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Орлов: «Из-за оттока сильных иностранцев РПЛ „просела“»

вчера, 18:37

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с легионерами в РПЛ.

Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА. Российские команды потеряли легионеров. Из того же «Динамо» уехал Шиманьски — большой мастер для РПЛ. Сильно «потрепали» «Краснодар».

«Зенит» в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она в общем-то себя оправдала. Лидеры остались.

Но в целом, безусловно, из-за оттока сильных иностранцев РПЛ «просела». Ну и как теперь прогрессировать молодым игрокам, когда рядом нет мастеров? Это проблема... Я сочувствую клубам РПЛ. Потратили немалые деньги на легионеров и их лишились.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:48
Из уехавших за Золотым Мячом легов...80% те кого без труда заменят наши резервисты...у коих нынче неплохой шанс проявить себя....
Были конечно дельные ребята...Шимански...Классон...и пр...
Но их мало...
pomor45
pomor45
вчера в 21:37
Создались хорошие начальные условия для импортозамещения в нашем футболе. Надо в очередной раз откорректировать лимит на легов в сторону их уменьшения. Просто вычислить их среднее количество в клубах и принять его за максимум. Понятно, что Зениту придётся продать парочку-тройку, но оставшихся вполне хватит для равнения на них молодёжи. Когда дело сдвинется с мёртвой точки, довести до двух-трёх легов в клубе и то таких, на кого действительно можно равняться.
Gahi
Gahi
вчера в 21:07
При любом раскладе Санкт-Петербургский "Зенит" благодаря "Газпрому" всегда будет оставаться на плаву.
протон
протон
вчера в 20:20
И только у зенита нет оттока, заваливает деньгами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Если гена мужик пусть расскажет почему зенит в этом смысле уцелел, как он сам выражается.
drug01
drug01
вчера в 19:43
Для Зенита это плюс!!!
альсато
альсато
вчера в 19:40
Гена!..Прогрессируют в ДЮСШ!..а когда ты поперек кровати уже не помещаешься (РПЛ)..кто бы с тобой рядом ни играл-ВСЕ бесполезно!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:28
Это в Зените то "отток"?! А по моему приток!
bacek15
bacek15
вчера в 19:25
Но в Зените то полно легов. Осталось только дождаться когда заиграет молодёжь ими наученная. ))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
Зато больше не будете отрицать правильность теории нашего вождя-Ким Ир Сена-"Чучхэ"(Опора на внутренние силы).Работайте,бездельники,и платите игрокам за труд и результат,а не за его согласие выйти на полек.
Futurista
Futurista
вчера в 18:52
Мало осталось футбольных орлов)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:50
Сделана была ставка на Газпром, который деньгами удержит спокойно любых легионеров. Так что заслуги ФК Зенит в сохранении легионеров и увеличении их числа нет совершенно. Дай такие деньги Ростову, или Самаре и там будут играть по 10 классных легов. От контрактов на уровне 6-8 млн, как в Газпром, никто не откажется.
b76ux7c37r8c
b76ux7c37r8c
вчера в 18:38
Это должно поспособствовать развитию своих футболистов.
6dgb86tyh6uf
6dgb86tyh6uf
вчера в 18:37
Зато смотреть стало интереснее.
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