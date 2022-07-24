Орлов: «Из-за оттока сильных иностранцев РПЛ „просела“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с легионерами в РПЛ .

Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА . Российские команды потеряли легионеров. Из того же «Динамо» уехал Шиманьски — большой мастер для РПЛ . Сильно «потрепали» «Краснодар».

«Зенит» в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она в общем-то себя оправдала. Лидеры остались.