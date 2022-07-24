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Севикян рассказал о причинах переезда в чемпионат России

вчера, 19:28

Новичок «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему не смог закрепиться в Европе.

В Европе не получилось из-за обстоятельств. У меня был не очень хороший сезон из-за статистики, мало игр, три травмы подряд. Последний раз я играл, наверное, в феврале или январе. Было очень тяжело найти хороший вариант в Европе. Что-то было, но проект Галактионова заинтересовал больше.

Политическая ситуация? Что-то такое тоже есть, клубы реагировали на эту тему. В Европе сейчас есть такое, что к русским относятся с осторожностью. Такие проблемы могли быть, но меня привлекла работа с Галактионовым — это основное.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:50
думаю все проще... оказался Нижнему нужен и подписал контракт! Тема Галактионова десятая
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
Посмотрим на тебя теперь в НН.
Гость
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