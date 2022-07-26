Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Женская сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал чемпионата Европы

вчера, 23:50

Женская сборная Англии обыграла женскую сборную Швеции со счётом 4:0 в полуфинале чемпионата Европы.

На 34-й минуте первый гол в матче забила нападающая англичан Бет Мид. На 48-й минуте Люси Бронз удвоила преимущество Англии, а на 68-й минуте Алессия Руссо довела счёт до разгромного, Точку в матче поставил гол Фрэн Кирби на 76-й минуте.

В финале чемпионата Европы женская сборная Англии сыграет с победителем пары Германия — Франция.

Все новости
Голы Неймара, Месси и Мбаппе помогли ПСЖ разгромить японский «Гамба Осака»
25 июля
Клозе начал тренерскую карьеру с поражения
25 июля
«Локомотив» в меньшинстве не проиграл «Ростову»
24 июля
«Ахмат» одолел «Факел», Агаларов забил
24 июля
«Торпедо» крупно уступил «Динамо»
24 июля
«Химки» разгромили «Пари НН»
24 июля
Сортировать
Все комментарии
Пётр Марченко
Пётр Марченко
сегодня в 01:27
Привет, народ! Сегодня играю на КФХ100)) В июле уже была победа. Высылают прогноз на мэйл. Ищите в любом поиске сервис по фразе «прогноз сотка». Работают с 2013 года. Гарантии на прогнозы! Удачи всем сегодня.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:18
что то шведки расслабились.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Даже весьма неординарный гол пяткой между рук вратаря имел место, тру стори)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:18
Несколько дней назад среди пользователей этого ресурса был проведён опрос, смотрят ли они ЧЕ. Большинство ответили, что нет, хотя интересуются результатами матчей. Интересно, что они смотрят в 22 часа, т.е. в самое "смотрибельное" время ?
А если не смотрят, то теряют очень многое.
nmje7v26b2w7
nmje7v26b2w7
сегодня в 00:04
Ждём финал!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03
Хороший футбол показывают девчонки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 