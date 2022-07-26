Женская сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал чемпионата Европы

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вчера, 23:50

Женская сборная Англии обыграла женскую сборную Швеции со счётом 4:0 в полуфинале чемпионата Европы.

На 34-й минуте первый гол в матче забила нападающая англичан Бет Мид. На 48-й минуте Люси Бронз удвоила преимущество Англии, а на 68-й минуте Алессия Руссо довела счёт до разгромного, Точку в матче поставил гол Фрэн Кирби на 76-й минуте.

В финале чемпионата Европы женская сборная Англии сыграет с победителем пары Германия — Франция.