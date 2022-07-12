Футболистка сборной Замбии провалила тест на определение пола

Президент футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга подтвердил, что капитан женской сборной страны Барбра Банда провалила тест на определение пола.
Медицинский штаб порекомендовал ей лекарство для снижения уровня тестостерона. Мы рассчитывали на неё...
Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.
Что в данном случае и случилось.
А вот дальше теперь по правилам, если человек менял пол, то он может выступать, если его уровень тестостерона не выше допустимого уровня у женщин.
Это всё равно супер-выгодно, и сменщики пола рвут натуральных женщин пополам, т.к. у них и атлетические мужские тела, и уровень тестстерона на пределе допустимого. Например, на прошлой ОИ выступала "спортсменка" из Новой Зеландии по пауэрлифтингу, которая до операции у мужчин была 3м юношеским разрядом, а после по женщинам не напрягаясь выиграла чемпионат НЗ.
А вот этот/эта халявщица даже гормональный фон до допустимого не стала сбрасывать, вот ее и покарали
Что в данном случае и случилось.
А вот дальше теперь по правилам, если человек менял пол, то он может выступать, если его уровень тестостерона не выше допустимого уровня у женщин.
Это всё равно супер-выгодно, и сменщики пола рвут натуральных женщин пополам, т.к. у них и атлетические мужские тела, и уровень тестстерона на пределе допустимого. Например, на прошлой ОИ выступала "спортсменка" из Новой Зеландии по пауэрлифтингу, которая до операции у мужчин была 3м юношеским разрядом, а после по женщинам не напрягаясь выиграла чемпионат НЗ.
А вот этот/эта халявщица даже гормональный фон до допустимого не стала сбрасывать, вот ее и покарали
Вон, тайцы ради доходов от секс-туризма вообще там поголовно пол меняют.
Вон, тайцы ради доходов от секс-туризма вообще там поголовно пол меняют.