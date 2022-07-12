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Футболистка сборной Замбии провалила тест на определение пола

12 июля 2022, 08:00

Президент футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга подтвердил, что капитан женской сборной страны Барбра Банда провалила тест на определение пола.

Медицинский штаб порекомендовал ей лекарство для снижения уровня тестостерона. Мы рассчитывали на неё...

Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.

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Перевод с sportresolutions.com
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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:47
Тут и теста не нужно, что бы определить, что это мужик.
lobsterdam
lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
12 июля в 13:56
Да где там борщи в Замбии? Боюсь даже предположить, какое блюдо ей могли предложить на проверку! Может, люля-кебаб из крокодила или чахохбили из страуса?
lobsterdam
lobsterdam
12 июля в 13:48
Да у неё там всего понемногу, вот и результат. Может, к мужикам возьмут, раз за деффчонок не судьба сыграть?
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
12 июля в 13:15
В трусы заглянули, там всё нормально. А вот тест не прошла. Это, как больной по анализам, а с виду здоровый.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 12:09
А в трусы заглянуть не судьба была ? Чего так усложнять-то ? ))
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
12 июля в 11:41
В данном случае ниже пояса удар, но там баклажанов не оказалось...))
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 11:40
Мну уже не успевает следить - кому яйца отрезали, кому пришили, а с уровнем тестостерона ваще беда - дурят как хотят...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Знатог (раскрыть)
12 июля в 11:08
Гормоны у мужчины и женщины находятся на настолько разных уровнях и они такие разные, что однозначно можно сказать, менял пол человек или нет.

Что в данном случае и случилось.

А вот дальше теперь по правилам, если человек менял пол, то он может выступать, если его уровень тестостерона не выше допустимого уровня у женщин.

Это всё равно супер-выгодно, и сменщики пола рвут натуральных женщин пополам, т.к. у них и атлетические мужские тела, и уровень тестстерона на пределе допустимого. Например, на прошлой ОИ выступала "спортсменка" из Новой Зеландии по пауэрлифтингу, которая до операции у мужчин была 3м юношеским разрядом, а после по женщинам не напрягаясь выиграла чемпионат НЗ.

А вот этот/эта халявщица даже гормональный фон до допустимого не стала сбрасывать, вот ее и покарали
112910415
112910415
12 июля в 11:06
тяжелый удар для сборной Замбии !
Знатог
Знатог ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
12 июля в 10:52
Наверное то что человек сменил пол нетрудно установить? Для таких должны быть свои правила. А если человек не менял пол, значит к нему (к ней) должны быть такие же требования как к другим. Спортсмен не виноват, что его тело более сильное чем у других.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Знатог (раскрыть)
12 июля в 10:44
Если бы всё было так просто, сейчас в женском футболе играли бы одни мужики после некоторых операций, для многих народов, где речь идет о выживании, на это идут не думая.
Знатог
Знатог
12 июля в 10:30
И фото пожалуйста в студию, без одежды. А то что обсуждать?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 10:13
Да, потому что хирургическую операцию сделать вообще не проблема. А вот гормональный фон не уберешь, вернее, обычно гормональная терапия проводится, но вот таким спортсмен(к)ам как раз ее не делают, иначе зачем всё это нужно)).

Вон, тайцы ради доходов от секс-туризма вообще там поголовно пол меняют.
Futurista
Futurista
12 июля в 09:51
Борщ не смогла сварить...провалила тест...
jmq7vgdy3h7a
jmq7vgdy3h7a
12 июля в 09:09
Нужно сделать чтобы это проверяли судьи
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 июля в 09:06, ред.
Короче, по гормонам она - мужик. Неуютно, наверное, без пиструна(о, не гневайтесь на меня, феминистки!)
jw5p2qnnm3eu
jw5p2qnnm3eu
12 июля в 09:02
Ну и Банда!
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 08:58
Вот чего добивается ЛГБТ-сообщество.
ОПС
ОПС
12 июля в 08:57
Ну и что определять? раздели бы и все дела.
ct2t2x6s4gb7
ct2t2x6s4gb7
12 июля в 08:34
в норвежскую сборную пора ее отправить, там таких много...
Carl Lewis
Carl Lewis
12 июля в 08:11
Новость на утро))
Elliada
Elliada
12 июля в 08:11
Нынче пол определяют по тестам?
STVA 1
STVA 1
12 июля в 08:09
Наверное это ОНО))
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