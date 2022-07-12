Футболистка сборной Замбии провалила тест на определение пола

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12 июля 2022, 08:00

Президент футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга подтвердил, что капитан женской сборной страны Барбра Банда провалила тест на определение пола.

Медицинский штаб порекомендовал ей лекарство для снижения уровня тестостерона. Мы рассчитывали на неё...

Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.