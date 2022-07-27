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Германия сыграет против Англии в финале женского чемпионата Европы

сегодня, 23:52

Женская сборная Германии обыграла женскую сборную Англии со счётом 2:1 в полуфинале чемпионата Европы.

На 40-й минуте Александра Попп вывела Германию вперёд. На 44-й минуте Мерл Фромс отправила мяч в свои ворота, позволив Франции сравнять счёт. Однако на 76-й минуте Александра Попп оформила дубль, чем принесла немкам победу — 2:1.

В финале женского чемпионата Европы Германия встретится с Англией, которая вчера разгромила Швецию со счётом 4:0. Финальный матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) 31 июля.

Последним победителем женского чемпионата Европы (2017) является сборная Нидерландов. Женская сборная Англии никогда не выигрывала Евро, женская сборная Германии становилась победителем чемпионата Европы восемь раз.

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