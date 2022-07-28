«Оренбург» подпишет контракт с аргентинским полузащитником

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином.

Мы завершили фактически трансферную кампанию. Сейчас, наверное, контракт согласован, мы приобретаем полузащитника Габриэля Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года.

Да, все согласовано. В ближайшее время он пройдет медобследование в Москве. Если правильно до меня довели информацию, то пройдет медобследование 30 июля, когда и будет в Москве. Наверное, медкомиссию будет проходить на следующей неделе. Затем он прибудет в Оренбург, где подпишет личный контракт.