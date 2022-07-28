Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Оренбург» подпишет контракт с аргентинским полузащитником

сегодня, 15:17

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином.

Мы завершили фактически трансферную кампанию. Сейчас, наверное, контракт согласован, мы приобретаем полузащитника Габриэля Флорентина из «Архентинос Хуниорс». Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года.

Да, все согласовано. В ближайшее время он пройдет медобследование в Москве. Если правильно до меня довели информацию, то пройдет медобследование 30 июля, когда и будет в Москве. Наверное, медкомиссию будет проходить на следующей неделе. Затем он прибудет в Оренбург, где подпишет личный контракт.

Ранее в клубе озвучили цели на сезон.

Все новости
Отец Еременко: «Клубы из России Романом не интересовались»
Сегодня, 12:45
Мойсес завтра прилетит в Москву, чтобы подписать контракт с ЦСКА
Вчера, 19:58
Полузащитник «Локомотива» Бека Бека улетел из России
Вчера, 19:49
Газизов рассказал, готова ли «Уфа» подписать Кокорина
Вчера, 19:10
СлухиСтало известно, какой клуб интересовался Зиньковским, кроме «Спартака»
Вчера, 18:12
Слухи«Спартак» дважды отказался от подписания Черышева
Вчера, 17:49
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:49
Усиление (если получится из него) нужное
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:30
Посмотрим что он из себя представляет. Удачи.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:24
Нужно усиление.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 