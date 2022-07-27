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«Спартак» дважды отказался от подписания Черышева

сегодня, 17:49

«Спартаку» дважды были предложены услуги бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, который находится в статусе свободного агента.

По данным источника, «красно-белые» дважды ответили отказом на эти предложения.

Отмечается, что решение по поводу Черышева принимал ещё бывший спортивный директор клуба Лука Каттани, поэтому не исключено, что теперь «Спартак» снова может рассмотреть кандидатуру игрока.

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протон
протон
сегодня в 18:31
травмат, который и половины сезона не осилит, так и сделает 1+1 в лучшем случае. Хотя не факт, что ещё мед.осмотр пройдёт, чтоб не выпасть до конца сезона.
Во первых на его позиции у Спартака и так много человек
xr47j5wnxhgn
xr47j5wnxhgn
сегодня в 18:16
По данным источника, «Черышев» дважды ответил отказом на эти предложения.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:13
этто не удивительно
МапС
МапС
сегодня в 18:13
А что, навязывают?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:09
Странно , а почему сразу в Спартак
Может сначало в Зенит ? :
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:06
А кто это? Черышев это разве футболист?)
drug01
drug01
сегодня в 17:57
Это очень плохо
Гость
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