«Спартак» дважды отказался от подписания Черышева

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сегодня, 17:49

«Спартаку» дважды были предложены услуги бывшего полузащитника «Валенсии» , который находится в статусе свободного агента.

По данным источника, «красно-белые» дважды ответили отказом на эти предложения.

Отмечается, что решение по поводу Черышева принимал ещё бывший спортивный директор клуба Лука Каттани, поэтому не исключено, что теперь «Спартак» снова может рассмотреть кандидатуру игрока.