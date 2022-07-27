«Спартак» дважды отказался от подписания Черышева

«Спартаку» дважды были предложены услуги бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, который находится в статусе свободного агента.
По данным источника, «красно-белые» дважды ответили отказом на эти предложения.
Отмечается, что решение по поводу Черышева принимал ещё бывший спортивный директор клуба Лука Каттани, поэтому не исключено, что теперь «Спартак» снова может рассмотреть кандидатуру игрока.
Во первых на его позиции у Спартака и так много человек
Во первых на его позиции у Спартака и так много человек
Может сначало в Зенит ? :
Может сначало в Зенит ? :