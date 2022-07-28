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Отец Еременко: «Клубы из России Романом не интересовались»

сегодня, 12:45

Алексей Еременко, отец бывшего футболиста «Спартака» Романа Еременко, признался, что его сын не собирался возвращаться в Россию.

Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

Рома находится в хорошей игровой форме. Понятно, что игровой ритм потерян, но лишних килограммов нет. Он такой же сухой и поджарый. Мозги у него на месте, удар остался тот же. Он взрослый человек, ему уже 35 лет, со мной никак не советовался, но решение играть именно за ХИФК я поддержал.

Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду. В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге, и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:22
Стране не интересен Рома
как перепревшая солома.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:49
зачем он нужен
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 12:46
Так и было
Гость
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