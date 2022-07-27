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Газизов рассказал, готова ли «Уфа» подписать Кокорина

сегодня, 19:10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, готов ли его клуб подписать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Мы в Первой Лиге играем. Уровень футболистов разный.

Сегодня стало известно, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на предсезонный сбор.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:19
В Уфе нет моря , да и денег !)
протон
протон
сегодня в 19:16
мега игрок

2008—2013 Динамо (Москва) 114 (19)
2013 Анжи 0 (0)
2013—2015 Динамо (Москва) 57 (22)
2016—2019 Зенит (СПб) 62 (17)
2020 Зенит (СПб) 0 (0)
2020 Сочи 10 (7)
2020 Спартак (Москва) 8 (2)
2021 Фиорентина 8 (0)
протон
протон
сегодня в 19:15
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже....
Гость
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