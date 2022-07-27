Газизов рассказал, готова ли «Уфа» подписать Кокорина

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сегодня, 19:10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, готов ли его клуб подписать нападающего «Фиорентины» .

Мы в Первой Лиге играем. Уровень футболистов разный.

Сегодня стало известно, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на предсезонный сбор.