Алексей Миранчук интересен «Торино», «Вероне» и «Болонье»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал ряд клубов Серии А.
Инсайдер Николо Шира сообщает, что информацию по российскому хавбеку запрашивали «Верона», «Болонья» и «Торино». Последние готовы заплатить за трансфер 9 млн евро.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Алексей сыграл за бергамасков в 56 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Все таки, за Миру обидно, думаю, играй он больше, смог бы реализовать себя гораздо сильнее, но что имеем то имеем, игроку важно чувствовать доверие, Сашенька Головин вполне себе оправдал доверие, а Лёше кусочки по 15 минут дают...
Ну а так что, на дворе стоит забор, а на нём мочало.... эта песня хороша — начинай с начала.
Все таки, за Миру обидно, думаю, играй он больше, смог бы реализовать себя гораздо сильнее, но что имеем то имеем, игроку важно чувствовать доверие, Сашенька Головин вполне себе оправдал доверие, а Лёше кусочки по 15 минут дают...
Ну а так что, на дворе стоит забор, а на нём мочало.... эта песня хороша — начинай с начала.