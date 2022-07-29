Алексей Миранчук интересен «Торино», «Вероне» и «Болонье»

1659112971

сегодня, 19:42

Полузащитник «Аталанты» заинтересовал ряд клубов Серии А.

Инсайдер Николо Шира сообщает, что информацию по российскому хавбеку запрашивали «Верона», «Болонья» и «Торино». Последние готовы заплатить за трансфер 9 млн евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Алексей сыграл за бергамасков в 56 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.