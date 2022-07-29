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Алексей Миранчук интересен «Торино», «Вероне» и «Болонье»

сегодня, 19:42

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал ряд клубов Серии А.

Инсайдер Николо Шира сообщает, что информацию по российскому хавбеку запрашивали «Верона», «Болонья» и «Торино». Последние готовы заплатить за трансфер 9 млн евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Алексей сыграл за бергамасков в 56 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Сегодня, 16:33Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии3
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:00
Романтика: в Болонье, рядом с Арнаутовичем, под предводительством Синиши Михайловича, в прелестном итальянском городке. В любом случае, в уровне пониже, роль Алексея станет значительнее, нужно решаться....

Все таки, за Миру обидно, думаю, играй он больше, смог бы реализовать себя гораздо сильнее, но что имеем то имеем, игроку важно чувствовать доверие, Сашенька Головин вполне себе оправдал доверие, а Лёше кусочки по 15 минут дают...

Ну а так что, на дворе стоит забор, а на нём мочало.... эта песня хороша — начинай с начала.
v4cd68va42mk
v4cd68va42mk
сегодня в 19:46
Посмотрим где окажется.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:44
За интерес деньги не берут.
Гость
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