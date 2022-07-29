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В «Монце» отреагировали на слухи об интересе к Шомуродову

сегодня, 13:35

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.

Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:46
Доброго времени суток Всем.
У меня такой вопрос возник.
Сегодня я написал свой первый комментарий где-то в 11 часов, но почему-то 50 баллов мне не пришли , а просто написали что авторизация. Почему ???
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:43
В Роме ему не место.
p62xtd8zfxu7
p62xtd8zfxu7
сегодня в 13:42
ну вот опять не проверенная информация...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:36
Берите, не пожалеете!
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