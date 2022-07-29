В «Монце» отреагировали на слухи об интересе к Шомуродову

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.
Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать.
Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.
Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать.
У меня такой вопрос возник.
Сегодня я написал свой первый комментарий где-то в 11 часов, но почему-то 50 баллов мне не пришли , а просто написали что авторизация. Почему ???
У меня такой вопрос возник.
Сегодня я написал свой первый комментарий где-то в 11 часов, но почему-то 50 баллов мне не пришли , а просто написали что авторизация. Почему ???