От Миранчука отказались в Милане и Риме. Из-за хавбека «Локомотив» подал иск в суд на «Аталанту»

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сегодня, 16:33

Алексею пора искать игровую практику.

«Локомотив» пожаловался в ФИФА

Хитрые ребята из Бергамо воспользовались дисквалификацией российских клубов и особыми правилами для легионеров внутри РПЛ … Чтобы не платить «Локомотиву» за трансфер Миранчука. Логика у «Аталанты» странная, но итальянцы наглеют, поскольку могут. Учатся на чужой тактике. «Локомотив» официально подал жалобу в ФИФА , со временем вопрос закроют, поскольку другие клубы из Европы переводят деньги за подписанных из РПЛ футболистов.

Миранчука забрали в обмен на 15 млн евро. Но раз Гасперини заявил, что Алексей, Иличич и Ламмерс могут покинуть «Аталанту» летом, то не удивляет активная работа агентов. Алексея куда только не отправляли. В «Роме» молчат. В самом Бергамо заявили, что официального предложения от Моуриньо не было. В «Монце» под крылом Берлускони ответили уже более размыто – «на данный момент не интересуемся».

В чемпионском «Милане», где раньше был интерес, когда Миранчук играл в Москве, теперь ведут себя категорично. Спортивный директор Массара заявил, что ни зимой, ни сейчас Алексея подписывать не собирались. Контракт у него до лета 2024-го, если «Аталанта» планирует выручить нормальные деньги – надо действовать сейчас. Кто сказал, что если Миранчук останется в «Аталанте», что будет появляться чаще? А засядет на скамейку надолго – о нем забудут покупатели.

В Турине дерутся из-за трансферов

«Ювентус» активно перестраивается. Вернули из Англии многострадального Погба – травмировался, подписали Ди Марию – может заиграть. Усилили состав защитником «Торино» вместо ушедшего Де Лигта. Аллегри рад таким сделкам, хотя вместе с покупками есть расставания, вроде ухода Дибалы свободным агентом в «Рому». Но в Турине ведь не один футбольный клуб. И вот как раз тренер «Торино» в бешенстве.

Первую команду легендарного клуба тренирует Иван Юрич. И хотя сейчас «быки» не претендуют на чемпионство, как в старину, хорватский специалист не хочет, чтобы «Торино» повторил судьбу его бывшего клуба – «Дженоа». «Гранатовые» финишировали на приличном десятом месте, но и проигрывать пришлось часто. Юрич понимает, что середняки в Италии крепкие – «Сассуоло», «Удинезе» и «Болонья» могут показать нормальный футбол, хотя и разный по стилю.

«Торино» играло скуповато, забивали немного, пропускали меньше, чем «Аталанта». Но случилось знаковое событие – в «Ювентус» перешел главный защитник прошлого сезона Серии А бразилец Бремер. Без него тяжело представить, что по качеству моментов соперников «Торино» останется наравне с «Интером», и лишь на сантиметр отстанет от «Ювентуса». «Гранатовые» благодарили албанца Беришу за сэйвы, выкупили его контракт после аренды, но держаться на 33-летнем вратаре весь сезон сложно.

Нужна сильная атака. Правда, есть большая потеря, ушел свободным агентом Андреа Белотти – чемпион Европы. 28-летний нападающий не раз вел переговоры с другими клубами, но президент «Торино» Каиро его никуда не отпустил за деньги. Миранчуку было бы удобно играть в атаке с таким высококлассным форвардом. Андреа легко находит удары, меткий, с приличной реализацией. Правда, в прошлом сезоне Белотти боролся с травмой бицепса бедра, сыграл не так много матчей, как Юричу бы хотелось.

На днях злой Иван набросился на сборах в Австрии на спортивного директора Давиде Ваньятти. Это не слухи, есть видео инцидента перед отелем. Юрич высказал директору претензии из-за отсутствия усиления, ведь до старта Серии А всего две недели. Ваньятти в ответ кричал, что и так защищает тренера от «этого придурка» (похоже, речь о президенте «Торино»), поэтому Иван не имеет права орать. Завелся только наставник, но менеджеров пришлось разнимать.

Претензии тренера по форме ужасные, но их можно понять, ведь ушли не только Бремер и Белотти. «Торино» остался без Побега, Брекало, Пьяцы, Прата и Ансальди, если говорим о футболистах, которые выходили на поле довольно часто. Пятерых можно считать игроками стартового состава. Юрич психует по делу. «Торино» был крепким, не финишировал на 17-м месте, как в прошлом году, но всегда может вернуться в зону вылета. Новичков мало, а деньги есть, ведь трансфер Бремера принес 41 млн евро, их пора потратить.

В Миранчуке видят молодого Кокорина

Александра не включили в заявку «Фиорентины» на сборы, что похоже на издевательство. На спарринги могут выставить случайного встречного, или дочь главного тренера, если ей очень хочется. Когда футболисту, у которого нет травмы, приказывают тренироваться отдельно, поскольку считают его не готовым бегать за мячом с основой, то ему пора уезжать. Но Кокорин, как и Миранчук, не хотят играть в России.

Если у Александра проблемой является большая зарплата и возраст, который исключает второй шанс в Серии А, то Алексею намного проще. Но репутация «медленных российских футболистов» преследует обоих воспитанников «Локомотива». Товарищ Карташов – фамилия Кокорина при рождении, дебютировал на взрослом уровне уже в «Динамо», а вот Алексей не разменивал клубы в РПЛ и раньше отправился в топ-5.

Плохо выбрал команду, что очевидно, но теперь нужно делать шаг вперед. Когда Гасперини говорит журналистам, что Миранчук может уйти, то это не просто жирный намек на полезность расставания для самого футболиста, а моральный пинок в нужном направлении. Осталось выбрать пункт, а играть 10-15 минут и хвастаться хет-триками против дворовых клубов на сборах грустно, если футболисту всего двадцать шесть.

«Торино» срочно нужны новые лидеры

Миранчук слишком хорош для резерва «Аталанты». И недостаточно волевой, чтобы пройти путь того же Малиновского – чаще появляться в основе, забивать больше мяч, раздавал передачи и заинтересовать другие большие клубы. «Милан» и «Рома» могут предложить Алексею только скамейку, это размен шила на мыло. А вот в «Торино» представить Миранчука в старте намного проще. Это не единственный вариант, но клуб из Бергамо может искать именно продажу, не аренду.

Тогда Алексею нужно поблагодарить «Торино», если клуб, потерявший основного форварда и ряд результативных мастеров, планирует строить атаку через российского атакующего полузащитника. Якобы готовы отвалить целых 9 млн евро, большие деньги. За выкуп контракта Риччи заплатили 8.5. Также отдали 5 млн евро за Пьетро Пеллегри – сына начальника команды, форвард перешел из «Монако» на постоянной основе. Но это смешное усиление, учитывая количество потерь.