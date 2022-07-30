Гвардиола: «Наш клуб не только покупает, но и продаёт. Не все это могут»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансферной политике клуба.
Мне жаль что Жезус и Зинченко покинули команду, эти игроки были важны для нас. Но это бизнес. Для экономической устойчивости необходимо заниматься продажами.
Знаю, что у нашего клуба образ постоянного покупателя. Но мы занимаемся и продажами за большие деньги. Все клубы знают, что на данный момент продавать футболистов трудно. Все клубы этого хотят, но не все могут.
Ранее специалист поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне АПЛ.
Купите уже наконец нормального ЛЗ!
Купите уже наконец нормального ЛЗ!