Гвардиола: «Наш клуб не только покупает, но и продаёт. Не все это могут»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о трансферной политике клуба.

Мне жаль что Жезус и Зинченко покинули команду, эти игроки были важны для нас. Но это бизнес. Для экономической устойчивости необходимо заниматься продажами.

Знаю, что у нашего клуба образ постоянного покупателя. Но мы занимаемся и продажами за большие деньги. Все клубы знают, что на данный момент продавать футболистов трудно. Все клубы этого хотят, но не все могут.