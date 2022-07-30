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Гвардиола: «Наш клуб не только покупает, но и продаёт. Не все это могут»

сегодня, 18:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансферной политике клуба.

Мне жаль что Жезус и Зинченко покинули команду, эти игроки были важны для нас. Но это бизнес. Для экономической устойчивости необходимо заниматься продажами.

Знаю, что у нашего клуба образ постоянного покупателя. Но мы занимаемся и продажами за большие деньги. Все клубы знают, что на данный момент продавать футболистов трудно. Все клубы этого хотят, но не все могут.

Ранее специалист поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне АПЛ.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 19:02
покупает продаёт и ещё чуть чуть поёт.
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:33
Про Рахима все забыли с момента его отбытия из клуба, это дно недостойно подобного внимания
allemz
allemz
сегодня в 18:31
Не могут Кукурелью купить, чайки просят 50 лямов и точка, а МС считает, что он стоит не больше 40 лямов, очередной цирк))) Есть еще дешевый и качественный вариант с Гримальдо из Бенфики, но МС пока думает
Купите уже наконец нормального ЛЗ!
Elliada
Elliada
сегодня в 18:28
Жаль, что продали Жезуса и Зинченко. Но про Стерлинга ни слова. Видимо Гвардиола тоже считает его балластом
jx94bd5bf2um
jx94bd5bf2um
сегодня в 18:28
одним словом рынок...
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