Тошич считает, что у ЦСКА есть всё для борьбы за высокие места в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА считает, что армейский клуб имеет все для борьбы за высокие места в РПЛ в текущем сезоне.

Хорошо, что хорошо начали, но сезон достаточно длинный, много игр впереди. С одной стороны, плохо, что никто не участвует в европейских соревнованиях. С другой стороны, будет интересно, потому что все внимание у клубов будет [сосредоточено] на чемпионате.