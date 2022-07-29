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Тошич считает, что у ЦСКА есть всё для борьбы за высокие места в РПЛ

сегодня, 19:33

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что армейский клуб имеет все для борьбы за высокие места в РПЛ в текущем сезоне.

Хорошо, что хорошо начали, но сезон достаточно длинный, много игр впереди. С одной стороны, плохо, что никто не участвует в европейских соревнованиях. С другой стороны, будет интересно, потому что все внимание у клубов будет [сосредоточено] на чемпионате.

Но с новыми футболистами и уверенным началом сезона мне кажется, что все есть, чтобы ЦСКА боролся за высокие места. Я как болельщик буду надеяться, что скоро мы увидим ЦСКА там, где он должен быть. Каждый год я считаю, что шансы на чемпионство есть. Это для меня любимая команда, я не могу думать о другом, так что любой состав в любом сезоне — все болельщики надеются на высокие места.

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ЦСКА  Тошич Зоран
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 19:55
за высокие места...с 6 по 10...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:52
Старый добрый друг Зоран плохого не пожелает.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:40
Считать можно что угодно.
Гость
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