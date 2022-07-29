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Тошич рассказал о лучших качествах сербского новичка ЦСКА Зделара

сегодня, 21:13

Бывший хавбек московского ЦСКА, сербский полузащитник Зоран Тошич рассказал о своем соотечественнике, новичке армейцев Саше Зделаре.

Саша Зделар — большой профессионал, ни разу не пропускавший тренировки. Он физически силён и именно поэтому проводил все 90 минут на поле. Отдаёт себя на поле не на 100, а на 200%. Мне кажется, что это одна из его главных характеристик. Зделар — лидер на поле, человек, который всегда хочет выиграть матч. В «Партизане» мне запомнилось то, как он стимулировал и заряжал команду на бой на футбольном поле.

Что касается лучших качеств на поле, у него хороший пас и длинные передачи, а главное — удар. Он всегда готов помочь обороне и участвует в построении атаки. Я уверен, что приобретение Саши — усиление для ЦСКА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:49
"В коммунизм из книжки верят средне-
мало ли что можно в книжке намолоть...".

Поэтому просто подождём.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:43
Характеристика Зорона замечательная, посмотрим на Сашу в деле. Удачи ему.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:39
Интересно, кто знает, клуб Партизан, это что и нас обозначает это слово, или у них другой смысл? Если как и у нас то что-то УЕФА прошляпили, партизан это ведь ужасное слово со стороны толерантной Европы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:29
Игра покажет
ggg98has8d7x
ggg98has8d7x
сегодня в 21:21
Надо проверить в деле
протон
протон
сегодня в 21:14
Судя по отзывам и нарезкам, хороший трансфер......Удачи тебе братушка!!!
Гость
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