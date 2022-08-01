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«Не дышите на „Спартак“!» Салихова — о возможном уходе Федуна из клуба

сегодня, 20:33

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что её муж может покинуть должность президента «красно-белых».

«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол. В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на „Спартак!“ Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:22
Просто 72 ....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:20
Спартак норм играет,не мешайте!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:12
Здорово Зарема прошлась по всем нашим специалистам. Явно кто-то ответит.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:48
Байкал-38, а что же ты сейчас не пишешь про "внебрачного сына Прядкина", про смену тренеров в Спартаке?! Накаркаешь и Смородская вернется!)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:44
Зарема любит себя в Спартаке, а не Спартак в себе.
Про Спартак узнала только во время охоты на Федуна.
Она любит звездиться, а в футболе разбирается примерно вот так.
112910415
112910415
сегодня в 20:41
всё будет хорошо ( ? )
drug01
drug01
сегодня в 20:40
Это очень интересно
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