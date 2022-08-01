«Не дышите на „Спартак“!» Салихова — о возможном уходе Федуна из клуба

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что её муж может покинуть должность президента «красно-белых».

«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол. В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на „Спартак!“ Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового.