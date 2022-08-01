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Сычев рассказал историю, как обменялся футболками с Зиданом

сегодня, 20:14

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как во время выступлений за «Марсель» (2003-2004) обменялся футболками с Зинедином Зиданом.

Яркий момент случился, когда я играл в «Марселе». Произошло землетрясение в Алжире, а Зинедин Зидан родом оттуда. Он решил организовать благотворительный матч в помощь жителям. На «Велодроме» выступали сборная Франции 1998 года (когда она выиграла чемпионат мира) и сам «Марсель».

Я был ошеломлен. Выходишь на поле, а там — Лоран Блан, Фабьен Бартез, Марсель Десайи… Все великие. Очень стеснялся, чтобы подойти к Зидану и спросить у него майку. Меня прям колотило. Потом пересилил себя, спрашиваю на французском: «Можно ли получить вашу футболку, мсье Зинедин?» А он мне: «Давай по-русски, туда-сюда, вообще нормально!» В общем, у меня в коллекции теперь есть майка Зидана.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:43
На черный день пригодится. Заикнулся. Теперь беречь надо, как..ну а общем оку)).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:24
Сычев, пожалуй, один из самых талантливых игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:22
Ему есть что вспомнить
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:19, ред.
Я говорит попросил футболку у Зидана а он мне: "Давай туда-сюда, вообще нормально!") Уж не Дзюбан ли это был?!)))
Гость
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