Президент «Оренбурга»: «Даже не было мыслей о подписании Кокорина»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что его клуб не собирается подписывать нападающего «Фиорентины» .

Думаю, что пока мы остановим нашу трансферную кампанию на переходе Флорентина. Приглашение Александра Кокорина в наш клуб? В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении.