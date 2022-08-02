Президент «Оренбурга»: «Даже не было мыслей о подписании Кокорина»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что его клуб не собирается подписывать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Думаю, что пока мы остановим нашу трансферную кампанию на переходе Флорентина. Приглашение Александра Кокорина в наш клуб? В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении.
Скорее всего Фиорентина последний значимый клуб в его карьере, так как купить его могут только вслепую.
Но в России таких клубов точно нет, а в Европе думаю тоже уже все наслышаны об "гениальном" футболисте из России.
Единственный шанс у Кокорина уехать туда где его вообще не знают и для кого одно появление "звезды" на публике будет вызывать экстаз.
Интересно, а пингвины знают о Кокорине?
Не удивлюсь если агент будет брать деньги с клубов только за то, чтобы клубы не связывали их клубы с футболистом Кокориным, ведь агенту надо же будет как-то зарабатывать себе на жизнь.
Скорее всего Фиорентина последний значимый клуб в его карьере, так как купить его могут только вслепую.
Но в России таких клубов точно нет, а в Европе думаю тоже уже все наслышаны об "гениальном" футболисте из России.
Единственный шанс у Кокорина уехать туда где его вообще не знают и для кого одно появление "звезды" на публике будет вызывать экстаз.
Интересно, а пингвины знают о Кокорине?
Не удивлюсь если агент будет брать деньги с клубов только за то, чтобы клубы не связывали их клубы с футболистом Кокориным, ведь агенту надо же будет как-то зарабатывать себе на жизнь.