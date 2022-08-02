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Президент «Оренбурга»: «Даже не было мыслей о подписании Кокорина»

сегодня, 19:23

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что его клуб не собирается подписывать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Думаю, что пока мы остановим нашу трансферную кампанию на переходе Флорентина. Приглашение Александра Кокорина в наш клуб? В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:11, ред.
Неужели у кого-то вообще возникает вопрос о покупке или аренде Кокорина?

Скорее всего Фиорентина последний значимый клуб в его карьере, так как купить его могут только вслепую.

Но в России таких клубов точно нет, а в Европе думаю тоже уже все наслышаны об "гениальном" футболисте из России.

Единственный шанс у Кокорина уехать туда где его вообще не знают и для кого одно появление "звезды" на публике будет вызывать экстаз.

Интересно, а пингвины знают о Кокорине?

Не удивлюсь если агент будет брать деньги с клубов только за то, чтобы клубы не связывали их клубы с футболистом Кокориным, ведь агенту надо же будет как-то зарабатывать себе на жизнь.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:02
Как же так, такой талант?
pomor45
pomor45
сегодня в 19:46
Немыслимое это дело - подписать Кокорина.
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