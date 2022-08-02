В «Насьонале» подтвердили, что Хоакин Соса перейдёт в ЦСКА

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что защитник продолжит карьеру в ЦСКА .

ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде.