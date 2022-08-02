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В «Насьонале» подтвердили, что Хоакин Соса перейдёт в ЦСКА

сегодня, 17:07

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что защитник Хоакин Соса продолжит карьеру в ЦСКА.

ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:23
Привет Давид! Аааа! Ну что-то я знал! Спасибо! Просветил))
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:18
Добрый день.

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https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:16
молодой и перспективный! удачи
5ygqskss3e56
5ygqskss3e56
сегодня в 17:11
хороший защитник не помешает...
Гость
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