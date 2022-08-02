В «Насьонале» подтвердили, что Хоакин Соса перейдёт в ЦСКА

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что защитник Хоакин Соса продолжит карьеру в ЦСКА.
ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде.
Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что защитник Хоакин Соса продолжит карьеру в ЦСКА.
ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде.
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https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
"Преимущества вип-статуса:
- ставить дизлайки (но вип випу поставить дизлайк не может);
- убирать комментарии из лучших
- скрыть комментарии с троллингом
- возможность постить картинки в комментариях (также доступно тем, кто на сайте больше года);
- лимит между отправкой комментариев 5 секунд вместо 30;”
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962